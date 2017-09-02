Web’de Google Allo Nasıl Kullanılır?

Google, yaklaşık 1 yıl önce Google Allo'yu sessiz sedasız başlattı. Bir çok beklenen özellik içeren Allo masaüstü bilgisayarınızdan da kullanılabilir durumda. Google, Chrome tarayıcısını kullandığınız sürece Allo'yu web'de kullanmayı mümkün kıldı.

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Google Allo nedir?: Whatsapp'ın Google tarafından yapılmışı diyerek kestirip atabiliriz. Aslında biraz daha gelişmiş ve eğlenceli hali. İçinde bir adet asistan bulunuyor. Kurumlar ayarları beraber yapabiliyorsunuz.

Kullanmak için gereken ayarları yapmak Google hesabınızı açmak kadar kolay fakat zor da değil. Allo'yu web üzerinde nasıl kullanabilirsiniz aşağıda açıklamaya çalıştık.

Adımlar

Allo'yu telefonunuza indirin. (Varsa son sürümde olduğunuza emin olun) iPhone için yakında entegrasyon desteği geliyor.

Başlamak için kurulumu tamamlayın

Menüyü açın ve Allo Web menüsüne tıklayın

Bilgisayarınızdaki Chrome'da allo.google.com/web adresine gidin Allo uygulamasıyla QR kodunu tara Bu kadar! Görüşmeleriniz görünecek

Herhangi bir nedenle Allo ile web bağlantısını kesmek isterseniz bunu uygulamanızdan yapabilirsiniz. Menüyü açın ve WEB ALLO yazısına tıklayın. Bağlantı açılmış bilgisayarları çöp kutusuna gönderin.