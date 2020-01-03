Whatsapp 10. Yılı İçin Teşekkür Mesajı ve İnfografik Yayınladı

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan Whatsapp, 10. yılı için bir teşekkür mesajı yayınladı.

Yıllar öncesinde 1 mesaja 2 kontör ödeme yapıldığı karanlık dönemlerin sonunu getiren uygulamalardan birisi olan Whatsapp 10 yaşında. Eklemeden geçemeyeceğim, 2 kontör diyerek geçmemek lazım, çok değerliydi o yıllarda.

Konumuza dönersek Whatsapp’ın bloğunda yayınladığı yazı aşağıdaki gibi oldu.

10 yıl için size teşekkürler

WhatsApp’ı başlattığımızdan buyana 10 yıl geçti! Geçtiğimiz bu on yıl boyunca, dünyanın her yerinden, sevdikleriyle iletişim kurmak, topluluklarıyla bağlantı kurmak ve iş kurmak için WhatsApp kullanan insanlardan haber aldık. Bu hikayeler bize ilham vermeye devam ediyor ve bu dönüm noktasını kutlamak için bu uzun yıllar içinde en büyük anlarımıza dönüp bakıyoruz.

WhatsApp’ı herkes için daha basit ve güvenilir kılan özellikler geliştirmeye devam etmekten büyük heyecan duyuyoruz. Bu yolculukta bizimle beraber olduğunuz için bütün dünyadaki tüm kullanıcılarımıza teşekkür ederiz!