WhatsApp, Android uygulamasına parmak izi kilitleme özelliği geliyor

WhatsApp sessizce mobil uygulamasını daha güvenli hale getirmek için yeni yollar test ediyor. Android uygulamasına en son eklenen, şu anda beta kanalında test edilen parmak izi kilitleme özelliği yakında herkes için aktif olacak.

WhatsApp bir kaç aydır parmak izi kilitleme özelliği üzerinde çalışıyor, ancak yeni işlev henüz hazır değil. Ek güvenlik ile ilgileniyorsanız, daha önce Kimlik Doğrulama veya Ekran Kilidi olarak bilinen özellik, Hesap / Gizlilik sekmeleri altındaki Ayarlar menüsünden etkinleştirilebilir.

Mesajları doğrudan bildirimlerden yanıtlayabildiğinizi ve uygulamada WhatsApp’ı açmak istediğinizde yalnızca kimlik doğrulama isteğinde bulunacağından WhatsApp’ın çağırdığı yanıtları almaya devam edebileceğinizi unutmayın .

Parmak izi kilidi, kullanıcıların uygulamayı kullanmak için ne zaman kimlik doğrulaması yapmaları gerektiğine karar vermesine de olanak tanır, ancak aynı zamanda tam olarak WhatsApp’ın kullanımdan sonra ne zaman otomatik olarak kilitleneceğini de seçebilir: 1 dakika sonra, 30 dakika sonra.

Şimdilik, yeni özellik yalnızca Android beta için WhatsApp’ta mevcuttur, ancak Ayarlar menüsünde bulmak için 2.19.221 sürümüne veya daha yeni bir sürüme ihtiyacınız var. Testler sırasında her şey yolunda giderse, Parmak İzi Kilidi birkaç hafta içinde tüm Android kullanıcılarına dağıtılabilir.