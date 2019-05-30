Whatsapp Ardışık sesli mesajlar özelliğini devreye aldı

Whatsapp habersizce yeni özellikler ekledi. Zaten bir beta kullanıcısı iseniz haberiniz muhtemelen vardır. Fakat bu yenilikler kararlı sürüm için yayınlandı. Ardışık sesli mesajlar.

Peki arka arkaya sesli mesaj ne demek?

Diyelim ki rehberinizden birisi size birden fazla sesli mesaj gönderiyor. Whastapp en son sürümü kullanıyorsanız bu mesajlar ilk mesajı dinlemeye başladıktan sonra arka arkaya çalmaya başlayacak.

İlk sesli mesaj sonuna kadar gelince bir bip sesi duyarsınız ve diğer mesaja geçiş olur. Böylece her mesaj için çalıştır tuşuna basmanıza gerek kalmıyor.

Halen Whastapp kullanmıyorsanız denemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanarak indirebilir veya güncelleme var mı kontrol edebilirsiniz.

Whastapp indir