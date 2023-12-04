WhatsApp Artık Fotoğraf ve Videoları Orijinal Kalitede Göndermenize Olanak Sağlıyor

WhatsApp, iPhone kullanıcılarının mesajlaşma platformu üzerinden orijinal kalitede fotoğraf ve video paylaşmasına olanak tanıyan yeni bir seçeneği kullanıma sunuyor .

WABetaInfo tarafından tespit edildiği üzere , WhatsApp’ın App Store’daki 23.24.73 güncellemesine dahil edilen resmi değişiklik günlüğü , kullanıcıların artık “orijinal kalitede medyayı dosya olarak kolayca gönderebileceğini” söylüyor.

Güncelleme, WhatsApp kullanıcılarının medyayı yüksek çözünürlükte veya “HD kalitesinde” göndermesine olanak tanıyan yeni bir özelliğin ardından geldi. Bu, hizmetin düşük kaliteli medya paylaşımı sınırlamasını gideren bir gelişme olsa da, yine de sıkıştırmayı içermektedir.

WhatsApp’ın en yeni özelliği, fotoğraf ve videoların dosya olarak paylaşılmasına izin vererek, orijinal kalitelerini koruyarak sıkıştırmayı tamamen ortadan kaldırıyor. WhatsApp’ın değişiklik günlüğünde ki bu yeni seçeneğin “önümüzdeki haftalarda” kullanıma sunulacağını, dolayısıyla bazı kullanıcıların bunu cihazlarında hemen göremeyebileceğini ekliyor.

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1. WhatsApp’ta mevcut bir sohbeti açın veya yeni bir sohbet başlatın.

2. Metin giriş alanının solundaki + simgesine dokunun.

3. Belge’ye dokunun ➝ Fotoğraf veya Video’yu seçin.

4. Göndermek istediğiniz medyayı seçin ve ardından mavi oka dokunarak onaylayın. Bu özellik kullanılarak gönderilebilecek dosyalardaki 2 GB sınırına dikkat edin.

Dosyalar gönderildiğinde, sohbet penceresinde medyanın önizlemeleri gösterilmez, ancak alıcı dosyalara dokunarak bunları görüntüleyebilir. WhatsApp aynı özelliği Android için de test ediyor ancak ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında daha fazla bilgi yok.