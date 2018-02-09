WhatsApp Business Artık Herkes için Kullanılabilir Durumda

WhatsApp, dünya üzerinde tam 1.5 milyar kişi tarafından kullanılıyor. Tam bir yıl içinde kullanıcı sayısını 400 milyon daha arttıran bu güzide uygulamanın değeri ölçülemez durumda. Bu kadar yoğun olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması sadece genel sohbet için değil, ticaret alanında da çok fazla kullanılıyor. 1.5 milyar insanı sınırları kaldırarak birbirine bağlayan WhatsApp’ın artık ticari sürümü de bulunuyor.

WhatsApp üzerinde bir işletme olarak varlığınızı sürdürmek istiyorsanız, sizin için hazır durumda. Bir süredir indirilmeye hazır durumda olmasına rağmen bir çok telefonu desteklemeyen uygulama artık herkes için kurulabilir.

WhatsApp Business ile yapabilecekleriniz nelerdir?

WhatsApp Business aslında küçük işletmeleri düşünerek hazırlandı. Fakat büyük işletmelerde bu uygulamayı aktif olarak kullanıyor. Özellikle Çin üzerinden satış yapan firmalarda müşterilerine bu yolla kolaylıkla ulaşıyor.

Peki normal sürümden ne farkı bulunuyor?

Öncelikle Business hesabınıza firma bilgilerinizi ekleyebiliyorsunuz. Firma açık adresi, ulaşım adresi, alan adınız, e-mail adresiniz ve firma çalışma saatleri açık olarak eklenebiliyor.

WhatsApp Business Uygulamasını Şimdi indirin

Hızlı cevaplar

Müşterilerinizin sıkça sorduğu sorulara hazır yanıtlar kullanabiliyorsunuz.

Otomatik mesajlar

Müşterilerinize yanıt veremediğiniz anlarda uzakta mesajı ayarlayabiliyorsunuz. Mesaj içeriğinde ne zaman müsait olacağınızı da ekleyebiliyorsunuz.

Mesajlaşma istatistikleri

Gönderdiğiniz iletilerin kaç tanesinin ulaştığını ve okunduğu gibi istatistikleri öğrenin.