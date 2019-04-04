WhatsApp Business, birçok ülkede iPhone için resmi olarak kullanıma açıldı

İki hafta önce Whatsapp Business'ın iOS kullanan cihazlara yani iPhone ve iPad'lere geleceği duyuruldu. Bu duyuru sonrasında ise bir çok ülkeden App Store üzerinde bu uygulamayı bulabildikleri bildirimleri gelmeye başladı. Sonrasında ise Whatsapp, resmi bloğundan açıklama yaparak Whatsapp Business iOS sürümünü resmi olarak yayında olduğunu duyurdu.

Açıklamada ise aşağıdaki ülkelerde şimdilik kullanılabileceğini eklediler.

Brezilya, Almanya, Endonezya, Hindistan, Meksika, İngiltere ve ABD'deki App Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir. Türkiye'de ise henüz kullanılabilir değil. Muhtemelen önümüzdeki hafta gelmiş olacak.

Whatsapp Business nedir?

Whatsapp, düya çapında işletmelerin müşterileri ile iletişim kurabilmeleri için özel bir Whatsapp sürümü yarattı. Bu sürümde mesajlaşma aynı fakat profilinizi işletme olarak ekliyor ve onaylıyorsunuz. Bunu yanı sıra, hızlı yanıtlar, karşılama mesajları gibi özellikleri de mevcut. Whatsapp Business, program aracılığı ile kullanılabildiği gibi web.whatsapp üzerinden de kullanılabiliyor.

Türkiye'ye geldiğinde bunu sizlere duyuracağız.