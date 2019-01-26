Whatsapp Business Yeni Özellikleri ile Masaüstü ve Web Sürümüne Geliyor

Perşembe günü WhatsApp bir blog yazısında, WhatsApp Business masaüstü ve web platformlarına yeni özellikler ekleyeceğini açıkladı.

WhatsApp mesajda şunları söyledi: "Geçen yılın ocak ayında, WhatsApp Business uygulamasını başlattık ve şimdi müşterileri desteklemek, işletmelerini büyütmek ve tüm dünyadaki topluluklarına hizmet vermek için beş milyondan fazla işletme var. Milyonlarca işletmenin büyümesine yardımcı olduk. Örneğin Hindistan'da Bengaluru merkezli gözlük markası Glassic, yeni satışlarının yüzde 30'unun WhatsApp Business tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. "

İşte yeni Whatsapp Business özelliklerin bir listesi:

Hızlı Cevaplar: Sık sorulan soruları cevaplamak için sıkça kullanılan mesajlardır. Hızlı bir cevap seçmek ve göndermek için klavyenizdeki “/” düğmesine basmanız yeterlidir.

Etiketler: Kişilerinizi düzenleyin veya etiketlerle sohbet edin, böylece onları kolayca tekrar bulabilirsiniz.

Sohbet Listesi Filtreleme: Okunmamış mesajları, grupları veya yayın listelerini sıralamak için sohbetlerinizi filtrelerle kolayca yönetin.

WhatsApp. ayrıca “Bu özellikleri bir bilgisayarda kullanmak, işletmelerin zamandan kazanmalarına ve müşterilerine hızla geri dönmelerine yardımcı oluyor. WhatsApp Business'ı büyütmeye devam etmekten ve müşteriler için kendileri için önemli olan işletmeleri bulmasını ve bunlarla ilgilenmelerini kolaylaştıran yeni özellikler sunmaktan heyecan duyuyoruz." dedi.

Whatsapp Business indirme

Whatsapp Business indirme bağlantıları yakında aktif olacak. Whatsapp Business kullanan firmalar normal sürüm Whatsapp Business masaüstü uygulamasını da kullanabilirler.