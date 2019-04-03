Whatsapp Gruplarına Kimlerin Sizi Ekleyebileceğini Denetleyin

Facebook'un sahibi olduğu Whatsapp, sizi bir gruba kimlerin ekleyebileceğini kontrol etmenizi sağlayacak yeni bir gizlilik özelliği duyurdu.

Whatsapp Grup Daveti Engelleme Nasıl Yapılır?

Bu özelliğe Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Gruplar menüsünü kullanarak ulaşabilirsiniz. Seçeneklerde ise Herkese, Kişilerim ve Kimse şeklinde şıklar bulunacak. Herkes seçimi yaparsanız isteyen herkes sizi istediği gruba ekleyebiliyor. Kişilerim seçeneğinde bırakırsanız sadece rehberinizde kayıtlı numaralar sizi ekleyebilecek. Hiç kimse seçeneğini aktif ederseniz, hiç kimse sizi bir gruba davet edemez.

Gruba davet özelliği

Sizi bir gruba ekleyemeyenler size gruba katılmak için özel bir davetiye gönderebilecekler. Davetiyenin kabul etme süresi ise 72 saat olacak. Bu özellik kullanıcılara Whatsapp'ın son sürümünde verildi. Önümüzdeki günlerde günceleme uyarısı geldiğinde sizlerde bu özelliği kullanabileceksiniz.