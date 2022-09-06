WhatsApp hangi telefonlarda çalışmayacak?

Dünyada herkes tarafından kullanılan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp’tan telefon kullanıcıları için kötü haber geldi. Anlık mesajlaşma platformu olarak en çok tercih edilenler arasında olan WhatsApp aldığı karar ile kullanıcıları üzdü. Önümüzdeki aydan itibaren İOS 10 ve İOS 11 işletim sistemi yüklü olan iphone modeller için desteğini kesiyor.

İphone kullanıcıları İOS 12 işletim sistemi ile telefonlarını güncellemeleri gerekiyor. Aksi taktirde artık whatsApp’ı kullanamayacaklar. Bu modeller arasında iPhone 5s, iPhone 6 iPhone 6s gibi telefon modelleri bulunuyor.

Yapılan açıklamaya göre 24 Ekim 2022 tarihi itibariyle whatsApp kullanıcılara uyarı mesajı gönderecek.

Uyarı mesajında “WhatsApp, 24 Ekim 2022’den itibaren bu iOS sürümünü desteklemeyi durduracaktır. Lütfen Ayarlar >Genel bölümüne gidip Yazılım Güncellemesi’ne dokunarak telefonunuzu son iOS sürümüne güncelleyin.” ifadelerine yer veriliyor.

Android kullanıcıları ise WhatsApp uygulamasını kullanabilmek için en düşük 4.1 sürümünü yüklemeleri gerekiyor.