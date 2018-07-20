Whatsapp Hindistan’daki Linç Sebebi ile Bazı Özellikleri Kısıtlama Kararı Aldı

İnternet üzerinde hızlı iletişim sağlayan sosyal medya ve Whatsapp gibi platformlar yanlış kullanımda trajedilere yol açabiliyor. Bunun en son örneği Hindistan'da yaşandı. Çocuk kaçırma ve taciz gibi toplulukları hareket geçirebilecek mesajların doğruluğu kanıtlanmadan halkı galeyana getirmesi kötü sonuçlara sebep olabiliyor. Resmi kaynaklar veya Google henüz doğrulamasa da en son linç edilen kişinin bir Google çalışanı olduğu söyleniyor. Bu kayıtlara geçen ilk olay değil.

Bu olayların üstüne Whatsapp dün resmi olarak bir duyuru da bulundu. Şimdilik sadece Hindistan'da geçerli olacak şekilde bir mesajı topluca herkese göndermek sınırlandırıldı.Normalde bir mesajı dilediğiniz kadar kişiye gönderebiliyordunuz. Ayrıca medya iletilerinin yanında bulunan "hızlı ilet" düğmesi de kaldırılacak.

Sosyal medyada doğru ya da gerçek olmadığı ispatlanmadan bir çok haber çok hızlı yayılabiliyor. Bu haberlerin doğru olup olmadığını kanıtlayan web siteleri de galeyanları engellemek için yayına başladılar. Hatta Google bu web sitelerini ilgili arama sonuçlarında üst sıralarda göstererek olayın doğruluğunu arama sonuç sayfasında göstermeye başladı.

Whatsapp'ın konu ile ilgili resmi açıklamasını buradaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.