Whatsapp Mesaj Silme Geri Al Özelliği Nedir Nasıl Kullanılır

Whatsapp uzuuun zamandır beklenen mesaj silme özelliğini aktif etti. En son Şubat 2017 tarihinde bu özelliği duyuran Whatsapp gün itibari ile bu özelliği devreye aldı.

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Hatta Sıkça Sorular Sorular sayfasına kullanımın nasıl yapılacağını anlattı. Fakat haberler ajanslara düşmeye başlayınca bu yazıyı kaldırdı. Yine de bu özellik kullanılabilir durumda. Twitter'da Whatsapp ile ilgili 12 bin Twit atıldı.

Whatsapp mesaj silme özelliği nedir?

Whatsapp kişinize mesaj gönderdiğinizde bir sebepten dolayı mesajınızı veya mesajlarınızı silmeniz yarar. Bu şekilde istenmeyen durumların önüne geçilebilir. Fakat bu durumun bazı şartları var. Öncelikle nasıl kullanacaksınız bundan bahsedelim.

Gönderilen mesajı basılı tutmak ve ekran gelen onay sorusuna cevap vermeniz yeterli.

Peki hangi durumlarda mesajlarınızı silemezsiniz veya silseniz de karşınızdaki halen okuyabilir?

Öncelikle bilmelisiniz ki mesaj silebilme süreniz 5 dakika. 5dk'dan sonra mesajınızı silseniz bile karşı taraf mesajı halen görebilir. Ayrıca 5 dakika dolmasa bile karşı taraf mesajınızı okursa silmeniz mümkün olmayabilir.

Şu an için Whatsapp bilgi yazısını halen eklemedi ve mesajlar silinse dahi karşı taraf okuyabilir.

Silinen Whatsapp S.S.S yazısı;