WhatsApp Sohbeti İçin En İyi 10 Şifreleme Uygulaması 2022

WhatsApp, ister kişisel ister profesyonel olsun, sohbet etmek ve bilgi paylaşmak için kullandığımız tüm mesajlaşma uygulamalarının en popüleridir. WhatsApp aracılığıyla arkadaşlar, aile veya iş ortakları ile birçok şeyi tartışıyoruz ve bu yazışmaların başkaları tarafında görülmesini istemiyoruz.

Bu nedenle, WhatsApp sohbetlerinizi güvende tutmak ve yazışmaları gizlemek ve meraklı gözlerden uzak tutmak için bir kilit uygulaması kullanmanız gerekmektedir. Ayrıca, sohbetleri silmek yerine şifrelemek daha iyidir çünkü herhangi bir zaman önceki yazışmalarınıza geri dönmemiz gerekebilir.

Bizim seçimimiz, kullanıcıların bireysel sohbetleri kilitlemelerine izin verdiğinden, Android için en iyi WhatsApp sohbet kilidi için Systweak Software tarafından sunulan Locker for Whats Chat App dır.

Android için En İyi 10 WhatsApp Sohbet Kilidi Uygulaması

1. Locker for Whats Chat App

Boyut: 12 MB

12 MB Mevcut Sürüm: 13 Nisan 2022 itibarıyla 7.7.01.29

13 Nisan 2022 itibarıyla 7.7.01.29 Uyumluluk: Android sürüm 5.0 ve üzeri

Android sürüm 5.0 ve üzeri Yükleme: Sınırlı Ücretsiz Sürüm / Uygulama İçi Satın Alma

Belirli WhatsApp konuşmalarını şifrelemek için bu uygulama harika bir çözümdür. Bireysel sohbetleri kilitleme ve kullanımı kolay bir kullanıcı arayüzü gibi olağanüstü özellikleri nedeniyle listedeki WhatsApp sohbeti için en iyi şifreleme uygulamalarından biridir. Ayrıca pil ömrüne de olumsuz bir etkisi yoktur.

Bu güvenlik aracı, herhangi bir rahatsızlık yaratmadan tüm konuşmalarınızı gizli ve güvenli tutarak gizli bir kasa gibi çalışır.

Sonuç olarak, bu WhatsApp şifreleme uygulaması bizim için ilk sırada yer almaktadır.

Programın ücretsiz sürümünde iki sohbet kilitlenebilir. Bununla birlikte, önerilen uygulamaları yükleyerek veya düşük bir fiyata satın alarak premium sürüme yükseltebilirsiniz ve reklamsız kullanabilirsiniz.

Özellikler

Bireysel sohbetleri ve tüm WhatsApp uygulamasını kilitlemenize izin vererek ekstra bir güvenlik derecesi sağlar.

PIN ve Parmak İzi koruması kullanabilirsiniz.

WhatsApp sohbetlerinize tek dokunuşla koruma sağlar.

Telefonunuzun pilini tüketmez

Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.

2. AppLock – Parmak İzi ile şifreleme:

Boyut: 14MB

14MB Mevcut Sürüm: 23 Mart 2020 itibarıyla 1.56

23 Mart 2020 itibarıyla 1.56 Uyumluluk: Android 4.2 ve üzeri

Android 4.2 ve üzeri Yükleme: (Ücretsiz, Uygulama içi satın alımlar sunar)

AppLock uygulaması, çeşitli özellikler sunan ve programların istenmeyen kullanıcılardan izinsiz girişi önleyen WhatsApp sohbet kilidi uygulamalarından biridir. PIN, Parmak İzi ve Desen koruması gibi tüm standart kilitleme özelliklerini içermekle birlikte, aynı zamanda fotoğraflarınızı veya diğer birçok uygulamalarınızı da kilitlemenize olanak sağlar.

Özellikler:

Kilit Ekranı için özelleştirilebilen temalar.

Fotoğrafları ve videoları etkili bir şekilde gizler.

PIN, Desen ve Parmak İzi kullanarak sohbetleri korur.

Artıları

Kullanımı kolay.

E-postalarınızı, SMS’lerinizi ve telefon kayıtlarınızı korur.

Facebook, Whatsapp, Galeri, Messenger, Snapchat, Instagram vb. kilitlemenizi sağlar.

Eksileri

Ücretsiz sürüm reklam içerir.

Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.