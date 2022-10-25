WhatsApp uygulaması çöktü

Dünyaca tercih edilen popüler uygulama WhatsApp Türkiye saati ile 10.00’dan itibaren çöktü.

META’ya ait olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a ulaşım sağlanamıyor. Hem grup hem de birebir mesajlaşma fark etmeden mesajlar karşı tarafa ulaşamıyor.

Sorunun neden kaynaklandığı ile ilgili henüz bir bilgi paylaşımı yapılmadı Ancak META’dan gelen habere göre; “Bazı kişilerin şu anda mesaj göndermekte sorun yaşadığının farkındayız ve WhatsApp’ı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yeniden kullanabilir hale getirmek için çalışıyoruz” denildi.

Milyarlarca insan tarafından tercih edilen WhatsApp uygulamasının çökmesi sosyal medyada da gündem oldu. Twitter üzerinden yapılan paylaşımlarda farklı ülkelerde de sıkıntı yaşandığı belirtildi. Bazı kullanıcılar gecikmeli de olsa mesajların karşı tarafa ulaştığını belirtti.

WhatsApp’ı masaüstü olarak kullananlarında mesajların iletilmediği bilgisi alındı.

Türkiye saati ile saat 12 sularında bazı kullanıcılarda WhatsApp düzelmeye başladı. Mesajlar karşı kullanıcıya iletilmeye başlandı.