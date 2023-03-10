WhatsApp yeni emojiler duyuruldu

WhatsApp beta güncellemesi sayesinde Android kullanıcıları 21 yeni emojiye erişebilecek. Hangilerinin dahil olduğunu yazımızda okuyabilirsiniz.

Bazen duyguları metin mesajıyla iletmek için basit bir gülümseme yeterli değildir. O zaman bir emoji tamda burada devreye giriyor. Bu arada platformlar genelinde 1.500’den fazla sembole erişilebilir. Bununla birlikte, sorumlu Unicode Konsorsiyumu koleksiyonu düzenli olarak genişletiyor ve en son Temmuz 2022’de toplam 21 yeni sembol duyurdu. Ancak, tüm cihazlara ulaşmaları ve tüm uygulamalarda kullanılabilmeleri biraz zaman alabiliyor. Örneğin, bu yeni emojileri şu anda yalnızca uygulayan Messenger WhatsApp.

Yeni emojiler şu an için yalnızca WhatsApp beta sürümünde

WhatsApp, Android için messenger beta sürümü 2.23.5.13 ile yeni seti yayınladı. Bir kez sola ve bir kez sağa işaret eden uzanmış bir ele ek olarak, çeşitli hayvan ve bitki sembollerini ve kalp sembolünün çeşitli renk varyantlarını içermektedir WhatsApp’ın yeni emojilerin kendi tasarım varyantlarını kullandığı belirtilmelidir. Bu nedenle görsel olarak Unicode modelinden biraz sapmalar olabilmektedir. Yeni sembollerin beta erişimi olmayan tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağını söylemek şu anda mümkün değil.