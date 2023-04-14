WhatsApp’a nasıl şifre konulur?

WhatApp en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri. Hem ücretsiz oluşu hem de güvenlik açısından dünyaca herkes tarafından kullanılıyor.

Mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma sağlaması, dosya aktarımının kolay olması ve uçtan uca şifrelenmesi sayesinde daha çok tercih ediliyor. WhatApp bu kadar tercih ediliyor olsa bile kendini güncellemekten de vazgeçmiyor. Her geçen gün yeni güncellemeyeler yayımlayarak kullanıcılarına ulaşmaya devam ediyor. Sizde kendi güvenliğiniz almak isteyim WhatApp uygulamanızı şifrelemek isteyebilirsiniz. İşte bunun için yapmanız gereken işlem çok basit…

Android’de WhatsApp Şifre Koyma Nasıl Yapılır?

WhatsApp’ı açın. Ayarlara girin. Hesap ayarlarını seçtikten sonra gizlilik ayarlarına girin. ‘Parmak izi kilidi’ seçeneğine basın. ‘Parmak iziyle aç’ seçeneğini etkinleştirin. Unutmayın ki her uygulamaya girdiğinizde parmak izi isteyecektir. Parmak izi kullanmadan şifre koymak istiyorsanız cihazınıza kilitleme uygulamaları indirerek WhatsApp’a şifre koyabilirsiniz. Bunun için AppLock, Uygulama Kilitleyici gibi uygulamaları kullanabilirsiniz.

iPhone’da WhatsApp Şifre Koyma Nasıl Yapılır?

Whatsapp’ı açın ve ‘Ayarlar’ kısmına girin. ‘Hesap > Gizlilik > Ekran Kilidi seçeneğine gelin. Karşınıza çıkan Touch ID veya FAce ID İste’yi tıklayın. Sizden süre belirlemeniz istenecek. Süreyi belirleyin. Bu işlemide yaptıktan sonra çıkış yapabilirsiniz.

WhatsApp zaten kendi içinde güvenliklerini sorunsuz oluşturmuş durumda. Sizde telefonunuza koyacağını sifreleme işlemi ile sayesinde güvenliği bir kat daha arttırmış olacaksınız.