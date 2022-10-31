WhatsApp’tan kendi numaranıza mesaj atabilirsiniz

Milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen anlık mesaj gönderme uygulaması olan WhatsApp yeni güncellemesiyle kullanıcıları şaşırtmaya devam ediyor.

WhatsApp’ın sadece web sürümünde kullanılan kendine mesaj gönderme özelliği artık mobil üzerinden de yapılacak. Whatsapp yetkilileri bunun üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Önemli notlar almak, dosya ve fotoğraf göndermek için çoğu kullanıcı WhatsApp üzerinden kendine mesaj gönderiyordu. Hatta kullanıcılar kendine özel tek kişilik gruplar sohbeti oluşturarak bu özelliği kullanıyordu.

Yeni güncelleme sayesinde artık sadece web üzerinden değil telefonunuzdan ‘Kendinize mesaj gönderin’ özelliği üzerinden kullanabileceksiniz. Bunun için yapmanız gereken kendi numaranızı rehbere eklemek olacak. Bu sistem şu an da İOS ve Android kullanıcıları tarafından desteklenmekte.

Ne zaman bütün kullanıcılarda aktif olacağı ile ilgili net bir bilgi verilmedi.