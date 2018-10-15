Winamp Mobil Uygulama ve Yeni Sürüm Geliyor

İlk defa 1997 yılında piyasaya sürülen efsane mp3 çalar program Winamp geri dönüyor. Özelleştirilebilir müzik çalar statüsünde piyasaya sürüldüğünde her bilgisayarda yeri olan bu program bir çok el değiştirme sonrasında yeni güncelleme almayacağı açıklanıp öylece bırakılmıştı.

TechCrunch tarafından bildirilen habere göre Winamp mobil uygulama olarak da gelecek. Müzik dinlemenizi sağlayacak, radyo istasyonları arasında gezinebilecek ve hatta podcast özellikleri ile her telefonda olması gereken bir uygulama olması bekleniyor.

Winamp tarihi

2002 yılında AOL tarafından satın alındı ve 2014 yılında Radionomy'ye satıldı. En son güncellemesini ise 2013 yılında aldı. Uzun zamandır kendisinden haber alınamayan ürünün takipçileri bu durumu memnuniyetle karşılayacaktır.

Radionomy CEO'su Alexandre Saboundjian, TechCrunch'a şunları söyledi: “Gelecek yıl, Winamp'ın mirasıyla daha eksiksiz bir dinleme deneyimi ile tamamen yeni bir versiyon gelecek dedi . “Evde sahip olabileceğiniz MP3'leri, aynı zamanda buluta, radyo istasyonlarına, belki de kendi oluşturduğunuz bir çalma listesine kadar dinleyebilirsiniz.”

Winamp intro

Ceo umutlu fakat MP3 piyasası eskisi kadar rağbet görmüyor. Spotify ve APple Music gibi platformalarla nasıl entegre olacak, henüz bir bilgi kırıntısı dahil yok.

Winamp'ın 5.8 sürümü bu hafta bazı hatalar ve uyumluluk sorunlarını çözmek için geliyor, ancak uygulamanın tamamen yenilenen versiyonu olan Winamp 6, 2019 yılında piyasaya sürülecek.