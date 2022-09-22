Windows 11 için büyük güncelleme

Geçtiğimiz yıl kullanıcılara Windows 10’un gelişmiş hali olarak sunulan Windows 11 işletim sistemi yeni güncellemeyle karşımıza çıkıyor.

Microsoft, kademeli olarak güncellemeyi kullanıcılarına açmaya başladı. Windows 11 22H2 adını alan güncelleme ilk büyük özellikli güncelleme olarak kayıtlara geçti.

Yeni güncelleme ile en çok merak edilen görev çubuğu için sürükle ve bırak desteği oldu. Yeni güncelleme ile birçok şey değişecek gibi gözüküyor. Başlat menüsü iyileştirmeleri, bağlam menüleri, masaüstü için Windows Spotlight ve Dosya Gezgini’nde sekme desteği gibi özellikler olacak.

Bir diğer yeni güncelleme de bulunan özellik ise oyun severler için olacak. Windows Studio Effects adlı yeni bir araç ve çok sayıda oyun geliştirmesi nedeniyle içerik oluşturucular ve oyuncular için de önemli imkanlar sunacak.

Movie Maker isimli video düzenleme uygulaması bu sefer Clipchamp olarak karşımıza çıkıyor. Microsoft, Clipchamp’ın önyüklü gelen uygulamalar arasında yer alacağını duyurdu.

Microsoft, Android kullanıcıları içinde bir adım attı. Amazonla yaptığı iş birliği sayesinde Android tabanlı uygulamaları Windows 11 için aktif hale getirdi. Artık Android tabanlı bütün uygulamalar bilgisayara yüklenebilecek.