Windows Mobil Resmi Olarak Bitti

Bu hafta sonunda Joe Belfiore Windows Phone projesinin tamamen bittiğini açıklamak için Twitter’daydı. Microsoft artık Windows Mobil’e özellik eklemiyor. 2019 yılına kadar tüm destek ve güvenlik güncellemeleri sona ermiş olacak. Windows Mobil’in üzücü hikayesi sona eriyor.

2000’li yılların başında öne çıkan bir PDA yazılımı olarak kalan platform, Android ve iOS marketin tekelini kıramadı.

Neler Oldu?

Microsoft bu popüler işletim sistemini 10 yıl içinde nasıl kaybetti? Apple’ın App Store ve Google Google Play Store’unun bu konuda büyük payı var. Windows Mobil uygulama mağazasındaki uygulama eksikliği büyük sorun çıkardı. Dünyadaki en popüler uygulamaların olmaması ve hatalı uygulamalar sorunun başını çekiyordu. Microsoft hatta uygulama yapanlara ödeme de vaat etti. Fakat mağazasına istediği büyük isimleri asla çekemiyordu. Uygulama eksikliği kullanıcı eksikliğine sebep oldu.

Microsoft’un en son büyük denemesi Windows 10 Mobil oldu. Yeni işletim sistemi 2015 yılında piyasaya çıktı. Ayrıca bilgisayarlar ve cep telefonları için entegre sözü verildi. Windows mağazasındaki uygulamalar böylelikle cep telefonlarında da olacaktı. Böylelikle mağaza güçlenecek, kullanıcı sayısı artacaktı.

Ancak Windows 10 mobil hiç bitmedi. YouTube, Google Haritalar, Snapchat veya Pandora gibi büyük isimli uygulamalar hiç bir zaman gelmedi. Devamında ise yeni donanım gelmedi. Sonrasında yeni özellikler eklenmemeye başladı. Sadece 2 yıl sonra piyasadan silindi.

Sonuç

Uygulamaların ne kadar önemli olduğu burada gayet net anlaşılıyor. Apple’ın aksine Google daha özgür bir geliştirme ortamı sunarak 1 milyardan fazla uygulamayı marketine eklemeyi başardı. Microsoft mobil konusunda başarı hikayesi mutlaka var ama son dönemde kesinlikle değil.

Kaynak: https://www.androidauthority.com/what-is-a-smart-home-806483/