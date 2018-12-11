Wismann Al-12940 Türksat Uydusu Reklamsız Güncel Kanal Listesi

Wismann Al-12940 uydu cihazı kullananlara özel kanal listesi. Kanallar sadece Türksat 204 uydusunu içermektedir ve listede reklam yayını yapan kanallar temizlenmiştir.

Hem HD hem de SD yayın yapan kanalların sadece HD yayınları bırakılmıştır. Televizyonunuz HD değilse sorun yaşayabilirsiniz.

Güncel kanal listesi yükleme

Aşağıda indirme bağlantısını size sunuyoruz. İşlem yapmadan önce mevcut kanal listenizi yedeklemenizi öneririz. Bu yükleme ile cihazınızda oluşabilecek sorunlardan kendinizin sorumlu olduğunu unutmayınız. Bilginiz yok ise yetkili teknik servisten destek almanızı öneriyor ve sorumluluk almadığımızı belirtiriz.

Dosyayı indirdikten sonra USB belleğinize dosyayı atın ve cihaz menüsünden kanal yedeğini yükle seçeneği ile yedeği yükleyin.

Wismann Al-12940 kanal listesi indir

NTK_DATABASE_12_9

Winrar indir

Dosyayı indirdikten sonra Winrar programı ile dosyayı çıkartma işlemi yapın. Sonrasında çıkan DBN dosyasını USB belleğinize gönderin.

Wismann Al-12940 kanal listesi hakkında sorularınızı yorum olarak gönderebilirsiniz.