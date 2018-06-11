Wolfteam Ekibi Ramazan Bayramı’nda şehir şehir gezip oyuncularla buluşacak

Wolfteam ekibi Bayram’da Türkiye turuna çıkıyor

Wolfteam ekibi, Ramazan Bayramı haftası olan 11-17 Haziran 2018 tarihleri arasında Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki şehirleri kapsayan bir tura çıkıyor. Oyun görevlileri ve ünlü Wolfteam yayıncılarından oluşan ekip her şehirde belirlenen internet kafelerde oyuncularla buluşup sürpriz hediyeler dağıtacak.

Netmarble Türkiye, 30 milyonu aşan oyuncu sayısıyla Türkiye’nin en popüler FPS oyunu Wolfteam için Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki şehirleri kapsayan bir tur gerçekleştirecek.

Wolfteam oyun görevlileri ve ünlü Wolfteam yayıncılarından oluşan bir ekip, Ramazan Bayramı haftası olan 11-17 Haziran 2018 tarihleri arasında, toplam 11 şehri ziyaret edip belirlenen internet kafelerde Wolfteam oyuncularıyla bir araya gelecek.

Ünlü yayıncılarla tanışma fırsatı

Wolfteam oyuncuları bu etkinlikte Oyun Görevlileri Teagen, GlobaLLL, Toddie ve Spandam’ın yanı sıra ünlü yayıncılar BloodRappeR, CombatStaR, TheZemzem, Spectrue ve AytekinPaşa ile tanışma fırsatını ve birçok sürpriz hediye kazanma fırsatını yakalayacak.

Rota Tekirdağ’dan başlıyor

Wolfteam turu 11 Haziran 2018, Pazartesi günü Tekirdağ’da Sondurak İnternet Kafe’de start alacak. Sırasıyla Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Afyon, Denizli, Aydın, İzmir, Bursa’yı ziyaret edecek olan Wolfteam ekibi, İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında yapılacak iki buluşmayla turu tamamlayacak.

Wolfteam turunun rotasının tarih ve mekan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Wolfteam ile ilgili tüm detaylı bilgiler için Wolfteam Forum sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Wolfteam’i indirmek için ise tıklayın.

Tanıtım Videosu:

Ziyaret edilecek şehirler

11.06.2018 Sondurak İnternet / Tekirdağ

11.06.2018 Face İnternet / Edirne

12.06.2018 Lotus 1 İnternet / Çanakkale

12.06.2018 Çabuk Net / Balıkesir

13.06.2018 Teras Game Arena / Kütahya

13.06.2018 Game Net / Afyon

14.06.2018 Çağdaş İnternet / Denizli

14.06.2018 Oski 2 İnternet / Aydın

15.06.2018 İstiklal İnternet / İzmir

16.06.2018 Vizyon İnternet / Bursa

17.06.2018 Alkan İnternet / İstanbul Avrupa

17.06.2018 Eksen İnternet / İstanbul Anadolu