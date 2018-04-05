Wolfteam’e Kapadokya Haritası ve yeni karakterler eklendi

Wolfteam heyecanı dünya turizminin en gözde bölgesi Kapadokya’da

Wolfteam, yeni güncellemenin ardından kapışma heyecanını Pers dilinde “Güzel Atlar Ülkesi” anlamına gelen Kapadokya’nın tarihi güzellikleriyle dolu bölgesine taşıyor. Oyuna ayrıca 2 yeni silah ve 2 yeni karakter eklendi.

Netmarble Türkiye, 30 milyonu aşan oyuncu sayısıyla Türkiye’nin en popüler FPS oyunu Wolfteam için 02 Nisan 2018 tarihinde yayınladığı yeni güncellemeyle hem mevcut oyuncuları hem de yeni oyuncuları heyecanlandıracak pek çok yeniliğe imza atıyor. Bu güncellemeyle Türkiye’nin eşsiz güzelliklere sahip olan dünya turizminin en gözde bölgesi Kapadokya’nın haritası oyuna ekleniyor.

Pers dilinde “Güzel Atlar Ülkesi” anlamına gelen Nevşehir’in Kapadokya bölgesinin yapı özelliklerine sahip ve Peribacası figürlerinin sıkça yer aldığı Kapadokya Haritası oyuna eklendi. Kapadokya’nın tarihi dokusu ilk kez Wolfteam aksiyonuna sahne olurken, oyuna yeni eklenen güçlü karakterler ve silahlar da heyecanın dozunu iyice artırarak espor turnuvalarında da benzersiz bir oyun keyfi sunuyor. Kapadokya haritası aynı zamanda oyuncuların farklı taktikler geliştirmesi açısından çok yönlü imkanlara sahip. Kapadokya haritası ASUS Wolfteam Ligi ve Asus Wolfteam Türkiye Kupası turnuvalarında da kullanılacak.

2 yeni karakter ve 2 yeni silah

Wolfteam’in yeni güncellemesi oyuna VEPR-12 Elit ve AK-47 Elit isimli 2 yeni silah da ekliyor. Oyuna eklenen iki yeni karakter ise Tetra Özel Versiyon ve Rin Özel Versiyon. Bu güncellemelerle birlikte hem oyun keyfi hem de mücadele artacak, yeni haritayla birlikte rekabet üst seviyeye ulaşacak.