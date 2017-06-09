WordPress 4.8 Evans Güncellemesi Yayınlandı

Daha sezgisel bir WordPress için hazırlanın! mottosuyla duyurulan Wordpress 4.8 Evans yeni özellikler barındırıyor.

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Wordpress kullanıcılarına tema desteği ile beraber web sitesi sahibi olmanın yolunu sunan bir açık kaynak yazılımdır.

Neden Evans?

Caz piyanisti ve besteci William John "Bill" Evans şerefine "Evans" olarak adlandırılan WordPress 4.8 sürümü, WordPress gösterge tablonuzda indirilebilir veya güncellenebilir. 4.8'deki yeni özellikler kendinizi ifade etmenin ve markanızı temsil etmenin daha fazla yolunu bulun.

Bağlantı geliştirmeleri, resim, ses ve video içeren üç yeni medya widget'ı, görsel düzenlemeyi destekleyen güncel bir metin widget'ı ve kumanda panelinizde bulunan yakınlardaki videoları getiren yeni bir haber bölümü yenilik olarak sunuldu.

Wordpress 4.8 yenilikleri neler?

Resim Widget

Bir widget'a görüntü ekleme, artık herhangi bir WordPress kullanıcısı için kodu bilmesine gerek kalmadan ulaşılabilir basit bir görevdir. Sadece widget ayarlarınıza resmi yerleştirin. En yeni Haftasonu maceranızın bir görüntüsünü veya fotoğrafını eklemeyi deneyin ve otomatik olarak görünmesini sağlayın.

Video Widget

Karşılama videosu, web sitenizi güzel yapmanın harika bir yoludur. Artık, Ortam Kitaplığı'ndaki herhangi bir videoyu, yeni Video widget'ıyla sitenizdeki bir kenar çubuğa ekleyebilirsiniz. Ziyaretçileri sitenize tanıtmak veya en son ve en kapsamlı içeriğinizi tanıtmak için bunu kullanın.

Ses Widget

Bir podcaster, müzisyen veya acımasız blog yazarısınız? Ses dosyanıza bir widget ekleme hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ses dosyanızı Ortam Kitaplığı'na yükleyin, widget ayarlarına gidin, dosyanızı seçin; dinleyiciler için hazırsınız. Bu, daha kişisel bir karşılama mesajı da eklemek için kolay bir yol olacaktır!

Zengin Metin Widgeti

Bu özellik, şehrin merkezinde bir geçit töreni yapmayı hak ediyor! Zengin metin düzenleme yetenekleri şimdi Metin widget'ları içide geliyor. Listeler oluşturun, vurgu ekleyin ve bağlantıları hızlı ve kolay bir şekilde ekleyin. Yeni çıkan Wordpress güçlerinizle eğlenin ve kısa bir süre içinde neler yapabileceğinize şaşırın.