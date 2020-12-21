www.facebook.com sizi çok fazla kez yönlendirdi hatası çözümü

Facebook yeni tasarıma geçiş yaptıktan sonra bazı hesaplar giriş sorunu yaşamaya başladı.

Facebook sayfaları cevap vermeyince tarayıcınız aşağıdaki hatayı veriyorsa aynı sorunu yaşıyorsunuz demektir.

www.facebook.com sizi çok fazla kez yönlendirdi.

https://www.facebook.com/upgradeaccount/ gibi bir hesaba geçirmeye çalışıyor ve başaramıyor. Kısır döngüye giriyor ve hesabınızı kullanamıyorsunuz. Bu hatayı farklı dillerlerde aşağıdaki gibi görebilirsiniz.

Bu sayfa şu anda çalışmıyor www.facebook.com sizi birçok kez yönlendirdi. ERR_TOO_MANY_REDIRECTS

Çözümü basitti fakat eski görünüme geçişi kaldırdığı için artık o kadar kolay olmuyor. En azından hesabınızı açabilmenizi sağlayacak bir yol var.

https://www.facebook.com/upgradeaccount/ şeklinde bir adres geldiğinde ve sayfa açlışmadığında o adresi normalde Facebook üzerinde olmayacak bir sayfa adresi deneyerek girmeye çalışın.

Mesela:

https://www.facebook.com/asdsad/ass6eadcsf

Yukarıdaki adrese girdiğinizde Haber Kaynağına git şeklinde bir uyarı göreceksiniz.

Haber kaynağına git dediğinizde hesabınız açılacak. Bazı alanlara girerken tekrar hata verebilir. Tekrar tekrar üstte verdiğimiz bozuk bağlantıya tıklayarak Haber Kaynağına git menüsüne ulaşabilirsiniz.