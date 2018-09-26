Xbox One için Fare ve Klavye desteği geliyor

Microsoft, XBOX oyun konsolu için klavye ve Mouse oyun desteğini duyurdu. Aslında bu duyuru XBOX oyun geliştiricileri için yapıldı.

Artık geliştiriciler oyunları atsarlarken hangi aygıtları desteklediklerini seçmeleri gerekecek. Önümüzdeki serilerde klavye ve mouse kullanarak XBOX kullanılabilir olacak.

Microsoft, bu konuda Razer ile ortaklık yapacak. Yani ekipman fiyatları konsol fiyatı ile yarışacak.

Yeni sürüm oyunlar 10 Kasım'da detaylanıyor

Kesin detaylar için ise 10 Kasım 2018 tarihini beklemek zorundayız. Microsoft her zamanki gibi takipçilerinin geri bildirimlerini alarak geliştirme işlemlerini güçlendirecek. Siz de bu süreçte yer almak istiyorsanız Microsoft Insider programına ücretsiz katılabilir ve bu olayı erkenden deneyimleyebilirsiniz.

https://support.xbox.com/en-US/xbox-one/console/xbox-insider-program