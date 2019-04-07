Xiaomi 7 adet Redmi telefonu için desteğini sonlandırdı

Xiaomi, beş yaşındaki akıllı telefonları bile en son MIUI'sine güncellediği için biliniyor, ancak bu uygulamanın bitmek üzere olduğu görülüyor. Şirket forumlarında, yedi akıllı telefonun yazılım desteği almayı durduracağını duyurdu, yani MIUI 11 veya gelecekte Global Beta yok.

Desteği çekilen Redmi telefonlar aşağıdaki gibi;

Xiaomi Redmi Not 4

Xiaomi Redmi 3S

Xiaomi Redmi 3X

Xiaomi Redmi 4

Xiaomi Redmi 4A

Xiaomi Redmi Not 3

Xiaomi Redmi Pro

Mi Topluluk Yöneticisi, diğer cihazlar için normal yükseltmenin şu an için etkilenmeyeceğini söyledi. Duyuru, Hindistan panosunda da görüldü, yani Redmi Note 4'ün tüm değişkenlerinin herhangi bir ürün yazılımı güncellemesi almayı durdurması muhtemel.

Blog yayını, herhangi bir ROM'un artık telefonlara çarpmasa da, şu an için normal güvenlik güncellemeleri almaya devam edeceğini açıkladı, ancak bu eğilimin uzun süre devam edeceği konusunda şüpheliyiz. Ne yazık ki, bu, (Hindistan'da çoğu) bu telefonların , Xiaomi'nin MIUI 11 özelliğini kaldırması nedeniyle , kullanıcı arayüzünde reklam vermeye devam edeceği anlamına geliyor .

Kaynak: Mi (Çince)