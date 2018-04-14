Xiaomi Black Shark “Sıvı Soğutmalı” Oyun Telefonu Detayları

Geçtiğimiz ay Xiaomi’nin oyun markası olan Black Shark’ın duyurduğu Xiaomi Black Shark Oyun Telefonunun detayları ortaya çıktı. Razer oyun telefonuna rakip olarak piyasa çıkacak olan ürün ilginç özellikleri ile dikkat çekiyor. Telefonun sadece özellikleri donanım bileşenleri de ortaya çıkmış oldu. Ön sipariş için hazır olan cihaz 20 Nisan 2018 tarihinde alıcılara gönderilmeye başlanacak. Fakat batı ülkelerine ne zaman gönderilecek henüz belli değil.

Xiaomi’nin Black Shark Oyun Telefonu Özellikleri

Özellik Black Shark Oyun Telefonu İşlemci Snapdragon 845 @ 2.8GHz ile Adreno 630 GPU Veri deposu LPDDR4X @ 6GB veya 8GB Depolama UFS 2.1 64GB veya 128GB Görüntüle 5.99 inç 2160 × 1080 IPS LCD @ 60Hz Pil QuickCharge 3.0’ı destekleyen 4000 mAh Renkler Kutup Gecesi ve Gökyüzü Gri

Bir oyun telefonundan bahsediyorsanız çok fazla güç sunabiliyor olmanız gerekiyor. Gücünü Snapdragon 845 işlemci seti, DDR4 6GB ram seti ve sıvı soğutma sisteminden alan cihaz Adreno 630GPU ile geliyor. Bu özellikler mobil telefonlar için en yüksek seviyede özelliklerdir. Dilerseniz cihazın 8GB ram’e sahip modelini 128GB UFS 2.1 depolama alanı ile sahip olabilirsiniz.

Ekrana gelince , Razer Phone’un 120Hz ekranının aksine, varsayılan 60Hz’de 2160 × 1080px 5.99 inç IPS LCD ekran bizleri karşılıyor. Ne Xiaomi ne de Black Shark ekranın yenileme hızını belirtmedi. Daha düşük çözünürlük, telefonun mümkün olan en iyi performansı sunacağı aşikar.

Ayrıca , QuickCharge 3.0 üzerinden şarj edilebilen 4,000 mAh çıkarılabilir olmayan bir batarya da alıyorsunuz , bu da nispeten hızlı bir şekilde şarj edilmesi anlamına geliyor.

Black Shark, 12 megapiksellik (1.25um piksel boyutunda, PDAF) ve 20 megapiksellik (1.0um piksel boyutunda, PDAF) sensörlerden oluşan çift kameralı bir düzeneğe sahiptir ve her iki kamera da af / 1.75 diyaframa sahiptir. Tek yönlü ön kamera, af / 2.2 diyafram açıklığı ile 20MP’dir (1.0um piksel boyutu).

Diğer özellikler arasında çift sim kart slotu ve aktif edilebilen SHARK butonu bulunuyor. Bu buton ile telefon yaklaşık 8 dereceye ulaşıyor. Ürünle birlikte verilen sıvı soğutma sistemi, cihazın 9.35 mm’ye ulaşan ve 190 gram ağırlığında olandan daha kalın olmasına neden oluyor. Telefonun ana düğmesinin içine yerleştirilmiş bir parmak izi sensörü de var.

Cihaz klasik Xiaomi Mi UI değil özel Android JOY UI kullanıyor.

Cihazın ilk 50 bin siparişinde ücretsiz bir çevre birimi de bulunuyor. Telefona entegre edilen bu parça ile cihazınız tam bir gamepad’e dönüşüyor.

Telefonun 6GB olan modeli yaklaşık 560$ olurken pad aparatı ise 30$ civarında. Cihaz şu an jd.com üzerinde ön siparişte. Türkiye’ye gelişi ise resmi olarak ülkemizde satılmadığı için belli değil. Yakında N11 gibi pazaryerlerinde görmemiz ise olası.

Kutu açılış videosu