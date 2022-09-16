Xiaomi elektrikli otomobil için çalışmalarını sürdürüyor

Elektrikli otomobillerin popüler olmasının ardından bir çok teknoloji şirketi otomobiller üzerinde yatırım yapmaya başladı. Bunlardan biri de teknoloji devi olan Xiaomi oldu.

Teknoloji devi geçen yıl elektrikli otomobil piyasasına giriş yapacağını duyurmasının ardından çalışmalarına hız verdi. Xiaomi, otomobil sektörüne 15 milyar dolarlık bir yatırımla giriş yapıyor.

Xiaomi, ilk elektrikli otomobilini 2023 yılında tanıtımını yapmayı 2024 yılında ise çıkarmayı planlarken otomobilin dört kapılı bir sedan olması gelen haberler arasında. Fiyatı ise 150.000 yuan ortalama 21.655 dolar civarında olması bekleniyor.

Xiaomi’nin Pekin-Tianjin CEO’su Luo Baojun, şirketin ilk elektrikli otomobilinin prototipinin bu yılın üçüncü çeyreğinde tanıtılacağını ve beklentileri fazlasıyla aşacağını duyurmuştu.

Şirket yılda 300 bin araç üretimi yapmayı planlıyor.