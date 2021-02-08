Xiaomi’nin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu Mi 11 tanıtıldı

Xiaomi’nin küresel pazarda satışa sunduğu en yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Mi 11 ile kullanıcılar film stüdyosunu ceplerinde taşıyor

Küresel teknoloji lideri Xiaomi, Mi akıllı telefon serisinin en son üyesi olan amiral gemisi modeli Mi 11’i küresel pazarlarda satışa sunacağını açıkladı. Mi 11, Qualcomm® Snapdragon™ 888 çipseti, 108 MP üçlü arka kamera kurulumu, sinematik ses ve 50W kablosuz şarj özellikleriyle çığır açan geliştirmelerle piyasaya sunuluyor.

108 MP üçlü kamera kurulum ve gelişmiş yapay zeka film moduyla yaratıcılığnızı ortaya çıkarın

Film stüdyosunu ceplere taşıyan Mi 11, üçlü arka kamera kurulumuyla amatör fotoğraf ve video meraklılarını birer film yönetmenine dönüştürüyor. Ana kamera açısından dünyanın en yüksek çözünürlüklü 108 MP geniş açılı kamera sensörüne sahip olan M11, sadece profesyonel düzeyde DSLR veya aynasız kameralarla karşılaştırılabilecek, göz kamaştırıcı ayrıntılarla kristal netliğinde görüntüler yakalıyor. Arka kamera kurulumunu tamamlayan 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP telemakro lens, etkileyici manzara ve bokeh etkisi ile ayrıntılı çekimler yapılabilmesine olanak tanıyor. Ön tarafta yer alan 20 MP nokta kamera, ana ekranın çerçevesini en ince hale getirirken kullanıcıların selfie çekerken veya arkadaşlarıyla görüntülü konuşurken en iyi şekilde görünmelerini sağlıyor.

Xiaomi’nin mevcut teknolojilerini temel alan Mi 11, fotoğrafçılık ve videografi için dikkate değer yeni özellikler sunuyor. Geliştirilmiş gece modu özellikleri, kameralarından birinde değil, ikisinde değil, üçünde de fotoğraf çekerken gece modu kullanımı sunuyor. Mi 11’in gelişmiş video gece modu teknolojisi, daha parlak gece çekimleri için RAW seviyesinde gürültü azaltma özelliği ile sektör standartlarını tamamen yeniden tanımlıyor. Aynalanmış bir dünya görünümü vermek için sahneyi kopyalayan ve tersine çeviren Parallel World’den video karelerini dondurup klonlayarak parçalara ayıran ve bir illüzyon yaratan Freeze Frame Video’ya kadar altı adet tek tıklamalı yapay zeka destekli sinema özelliği sanatsal fotoğraf ve video çekmeyi çok kolay bir hale getiriyor. Gerçek film meraklıları, genellikle gerilim filmlerinde kullanılan ve oldukça popüler olan kameranın aynı anda hem sahneyi yakınlaştırıp hem de uzaklaştırdığı yanılsamayı oluşturan Magic Zoom modunu çok beğenecek.

Sektör standartlarında çıtayı yükselten Mi 11, atık HDR10+ kayıt ve en zorlu aydınlatma koşullarında dahi mükemmel sonuç alınabilmesi için deklanşör hızı, ISO, diyafram ve EV ayarı yapılabilen Pro Time-Lapse modu ile stüdyo düzeyinde çekim kontrolleri sunuyor. Stüdyo düzeyinde kontroller, kullanıcıların istenmeyen nesneleri veya çizgileri tek bir tıklamayla görüntülerden kaldırmasına olanak tanıyan AI Erase 2.0 dahil olmak üzere gelişmiş yapay zeka özellikleriyle düzenlemeyi de kapsıyor.

Etkileyici 120Hz 6,81 inç AMOLED Nokta Ekran ve SOUND BY Harman Kardon ile her ayrıntıyı görün ve duyun

Mi 11, dünyanın önde gelen profesyonel ekran inceleme kurumu DisplayMate’ten A+ derecesinin yanı sıra en iyi ekran ödülü alan piyasanın en iyi ekranlarından birini sunuyor. Birinci sınıf 120Hz 6,81 inç AMOLED Nokta Ekrana sahip Mi 11’in görüntüsü kadar kullanımı da oldukça etkileyici. Xiaomi’nin en gelişmiş ekranı, WQHD+ ultra yüksek çözünürlüğü ve 10-bit renk teknolojisi ile dikkatleri üzerine toplarken nefes kesici netlik ve pürüzsüz renk geçişleri sağlıyor. Düşük çözünürlüklü videoları, yüksek veri tüketimi endişesi olmadan WQHD+ kalitesine yükselten Süper Çözünürlük teknolojisi sayesinde sadelik, rahatlıkla buluşuyor.

480Hz dokunmatik örnekleme hızına ve ekran içi parmak izi sensörüne sahip olan Mi 11, kullanıcıların ekranı engelleyen çentikler veya çerçeveler olmadan cihazlarının kilidini sorunsuz ve hızlı bir şekilde açmalarını sağlıyor. Şık, hafif gövdesi ve zamanın ötesindeki görünümünün yanı sıra Mi 11, dört kavisli pürüzsüz kenarları ve arka cam kaplamasıyla rahat bir kaydırma deneyimi ve tutuş hissi sunuyor.

Harman Kardon’dan çift hoparlöre sahip Mi 11, üstün sinematik ses özelliği sunuyor. Corning® Gorilla® Glass Victus™ ise çarpma ve düşmelerden kaynaklanan maliyetli hasarlara karşı koruma sağlıyor. Parmak izlerini önleyen ve ışığı yakalayan gelişmiş bir çift parlama önleyici buzlu kaplamaya sahip olan Mi 11’in iki farklı renk seçeneği bulunuyor: Gece Yarısı Grisi ve Ufuk Mavisi*.

Dünyanın en gelişmiş performansıyla bir adım önde olun

Mi 11, dünyanın en gelişmiş mobil platformuyla amiral gemisi performansını yeniden tanımlayan Qualcomm® Snapdragon™ 888 çipsetini kullanan ilk akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Qualcomm® Snapdragon™ 888, Adreno™ 660 GPU, 6. nesil Qualcomm® AI motoru ve X60 modemle yapay zeka teknolojisini ışık hızında 5G bağlantısı ile harmanlayarak birinci sınıf işlem standartlarını yeniden tanımlıyor.

En yeni 5nm işlemci teknolojisine sahip olan Mi11, önceki modellere göre daha yüksek hız, daha fazla verimlilik ve daha fazla güç sunuyor. Sadece 2K/120FPS/HDR oyun oynamayı mümkün kılmıyor, buna ek olarak sekiz çekirdekli tasarımı destekleyen cihaz, performansı önemli ölçüde artıran ultra büyük çekirdekli Arm Cortex-X1’e de sahip. Ayrıca 3.200 MHz LPDDR5, 5.500 Mbps’den 6.400 Mbps’ye kadar inanılmaz bir veri aktarım hızı sağlıyor.

En son LiquidCool ısı azaltma sistemi ile donatılan cihaz, ısınma sorunu yaşamadan yüksek performans gerektiren oyunlar ve işlemlerle kolaylıkla başa çıkabiliyor. 4600mAh pil, 55 W kablolu, 50 W kablosuz ve 10 W tersine şarj kombinasyonu, Mi 11’in günlük hayattaki tüm koşullarda gücünü korumasını sağlıyor.

Xiaomi’nin ayrıca oyun hayranları için büyük bir sürprizi var. Mi 11’in lansmanı, Xiaomi’nin 2020 yılında büyük ses getiren geliştirici ekibi Genshin Impact ile iş birliğinin başlangıcını işaret ediyor. Mi 11 hariha bir Genshin performansı sunuyor ve Mi 11’den başlayarak Xiaomi, oyun üreticisi MiHoYo ile çalışmaya başlayarak kullanıcılara bu derin stratejik iş birliği sayesinde sorunsuz bir oyun deneyimi sunacak. Daha fazla ayrıntı için bizi takip etmeye devam edin.

Bugüne kadarki en kusursuz MIUI olan MIUI 12.5 ile tanışın

MIUI 12.5, daha çok sistem optimizasyonlarına odaklanan MIUI 12 tabanlı bir ara güncellemedir. Sistem kullanıcı arayüzünün tamamen yenilenmesiyle, işlemci kullanımı yüzde 22’ye güç tüketimi ise yüzde 15’e kadar azaltıldı. Böylece performans en üst düzeye çıkarken grafikler daha kusursuz bir hale geldi.

Bu, en çok her zamankinden daha kusursuz bir hale getirilen ekran hareketlerinde hissediliyor. Daha önceki sistemlerde, hareketler ve diğer görevler tek bir iş parçacığında işleniyordu, bu da işlemci kullanımı açısından birbiriyle rekabet eden bir görev kuyruğuna neden oluyordu. Doğal olarak bu senaryoda görevlerin aşırı yüklenmesi gecikmelere yol açıyordu. MUI 12.5 ile birlikte hareketler kendilerine özel bir iş parçacığına sahip oldu. Böylece diğer görevlerin hareketlere müdahale etmesi önlenerek hareketlerin anında yanıt vermesi sağlandı.

MIUI 12.5’in dikkat çeken bir diğer özelliği ise sistem uygulamalarının kaldırılabilmesi. Yeni sistemde, uygulamaların büyük çoğunluğu kaldırılabiliyor ve sistem çekirdeğinde yer alan az sayıda uygulama gizlenebiliyor.

MIUI 12.5 güncellemesini 2021’in ikinci yarısında almaya başlayacak ilk cihaz grubu: Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 11. İkinci grup ise 11 adet daha Xiaomi cihazını içerecek. Diğer cihazlar için sürüm takvimi MIUI.com adresinde kademeli olarak yayınlanacak.

Mi 11’in iki farklı depolama seçeneğine sahip olan modeli bulunuyor. Gelişmiş LPDDR5 3200MHz RAM + UFS 3.1 depolama alanına sahip 8GB+128GB ve 8GB+256GB.