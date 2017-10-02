Xiaomi, Eylül ayında rekor kırarak 30 günde 10 milyonun üzerinde telefon sevkiyatı yaptı

Çinli üretici Xiaomi, Eylül ayı boyunca 10 milyondan fazla akıllı telefonu gönderdi. Şirket CEO'su Lei Jun kısa süre önce Çinli web sitesi Weibo'da açıklamalarda bulundu.

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Yöneticiye göre, Xiaomi'nin bu kadar çok birimi tek bir ay içinde gönderdiği ilk büyük sevkiyat. Karşılaştırma yapmak için rakam verirsek, 2017 yılının ikinci çeyreğinde toplam 23,2 milyon adet gönderdi ve dünya çapında akıllı telefon sevkiyatı açısından beşinci sırada yer aldı.

Peki teknoloji devi bu başarıyı nasıl başardı? Güney Asya ülkelerinde Eylül ayında gönderilen telefonların yüzde 10'u iki günde satıldığı ve Hindistan pazarının önemli bir rol oynadığı görülüyor.

Hindu inancının en popüler festivallerinden biri olan Diwali'yi kutlayan flaşlı satışlar sayesinde yapıldı. Geçen ay Xiaomi, iki ilginç yeni model de yayınladı - Mi Note 3 ve temiz bir Android arayüze sahip Mi A1 .

Bu sonuçlar, Xiaomi'nin 2016'ya kıyasla bir yıllık artış kaydettiğini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl şirket, 2015'te 70 milyon olan telefon sayısını 2016 yılında 58 milyona geriletmişti.

Türkiye'de de bir çok alıcısı bulunan markanın bir an önce buralarda iş yapmasını bekleyen bir çok hayranı bulunuyor.