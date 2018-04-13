Xiaomi GoPro’yu satın almayı düşünüyor

Çinli şirket Xiaomi, bilgi işlem ağ kaynaklarına göre aksiyon kameralarının en iyi markası olan GoPro’yu satın almayı düşünüyor.

Amerikan şirketi GoPro, 2002 yılında Nick Woodman tarafından kuruldu. Şirketin ürünleri profesyonel ekstreme sporcular ve açık hava etkinliklerinde oldukça popüler.

Aksiyon kameraları oldukça popüler olmasına rağmen son zamanlarda şirketin finansal durumu istenen şekilde ilerlemiyor. 2017 yılı verilerine göre GoPro’nun net zararı 192.9 milyon dolar, 2016 yılında ise 419 milyon dolar zarar gördü.

Ocak ayı başında GoPro’nun personel azalttığı biliniyordu. 200 ila 300 çalışanın görevden alınacağı bildirildi. Daha sonra, şirketin insansız hava araçları pazarından ayrıldığı ortaya çıktı.

Bu nedenle şirketin satılabilmesi şaşırtıcı değil. Çevrimiçi kaynaklara göre, Xiaomi GoPro’yu edinme fizibilitesini inceliyor, ancak henüz bir karar verilmedi. Uzmanlar, işlem tutarının 1 milyar dolara ulaşabileceğine inanıyorlar.Bu konuda resmi yorumlar taraflarca yapılmıyor.

Yakın zamanda GoPro’nun Jabil Inc. ile çok yıllı bir lisans sözleşmesinin imzalandığı duyurulmuştu. Sözleşme şartlarına göre Jabil, görüntü sensörlerini ve optik blokları oluşturmak için GoPro’nun referans tasarımlarını ve fikri mülkiyet haklarını kullanacaktı. Bu çözümler daha sonra 3. taraflar tarafından kullanılabilecekti.