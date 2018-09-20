Xiaomi Mi 5, Stabil MIUI 10 güncellemesini almaya başladı

Mi 5, markanın en popüler telefon modellerinden birisi. Tam 2 yaşında ve buna rağmen Çinli şirket tarafından güncelleme sunulmaya devam ediyor. Xiaomi telefonların telefon arayüzü olan MI UI'nin 10. sürümü Mi 5 telefonlara da sunulmaya başlandı.

Telefon şu an V10.0.1.0.OAAMIFH yapı numarası taşıyan ve 549MB ebatında bir OTA güncellemesi alıyor. Yani güncellemeyi almak için ekstra bir işlem yapmanıza gerek yok. Otomatik olarak telefonunuza yüklenecek.

Tam ekran merkezli tasarım yeni UI, Natural Sound System, tek kameralı akıllı telefonlar için portre modu gibi kamera iyileştirmeleri vaat ediyor.

Tam ekran deneyimi için tasarlandı

Tümüyle yeni tam ekran hareketleri cihazınızla etkileşim şeklinizi değiştirir. Daha hızlı, daha akıllı ve daha kullanışlı bir hale gelecek.

Yeni UI, tam ekranlı cihazlar için uyarlanmıştır ve içeriğin ön sahnede almasını sağlar

Doğal ses sistemi

Yeni MIUI'nin doğal ve sürekli değişen seslerinden keyif alacaksınız.

Sistem sesleri daha basitleştirildi ve akıllı filtreler uygulandı. Böylece yalnızca ihtiyacınız olduğunda bir şeyler duyarsınız.

Ormanın, kumsalın, çiseleyen yağmurun, soba ateşinin ve yaz gecesinin sesleri, rahatlamak ve önemli olan şeylere odaklanmak için size yardımcı olacaktır.

Diğer iyileştirmeler ve optimizasyonlar

AI, Portre modunu tek kameralı cihazlara getiriyor! Portre fotoğraflarınızdaki arka planı bulanıklaştırın ve hissettiğiniz kadar güzel görünün.

Diğer sistem uygulamaları (Saat ve Notlar dahil) büyük bir yenilemeye sahip.