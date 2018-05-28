Xiaomi Mi 8 Hakkında 2 Yeni Sızıntı Geldi

Xiaomi Mi 8, 31 Mayıs’ta geliyor. Çıkış tarihi yaklaştıkça sızıntılarda çoğalmaya başladı. Bugün iki sızıntı birden paylaşıldı.

En son sızdırılan videoya göre Xioami tıpkı iPhone X ve Galaxy S9’da olduğu gibi kendine ait animojilerle gelecek. Bir diğer sızıntı ise yayınlanan tanıtım posterinde ortaya çıktı. Xiaomi Mi 8’in çift kamerası da tescillenmiş oldu.

Sızıntı sahibi ayrıca Mi Mix 2S’in geldiğini de ekledi.

Yeni animojiler Xiaomi Mi 8 ile geliyor.

Xiaomi lansman için hazırlanmaya devam ediyor. Lansman ürünlerinden birisi olan tanıtım broşürlerinde gözüken telefon, yuvarlak hatlara ve parlak mavi bir çerçeveye sahip. Çift kameranın biraz aşağısında ise parmak izi okuyucusunu görebiliyoruz.

Cihaz Quick Charge 4.0 özelliği ile gelirken Snapdragon 845 çipset işlemci kullanacak. Cihazın arayüz yazılımı ise MIUI 10 ile çalışacak.

Kaynaklar: https://twitter.com/bang_gogo_/status/1000995305997848578