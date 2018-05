Xiaomi Mi 8 yakında geliyor, İşte Özellikleri

Dünyanın en hızlı büyüyen telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi’nin amiral gemisi telefonu Mi serisinin yenisini Mi 8 önümüzdeki günlerde duyurulacak.

Xiaomi’nin resmi Twitter hesabından tam olarak 31 Mayıs 2018 tarihinde tanıtılacağı duyuruldu. Xiaomi takipçileri bilir, normalde Mi 7’nin tanıtılması bekleniyordu. Fakat şirketin sekizinci yıldönümü sebebi ile bir rakam atladı ve Xiaomi Mi 8 olduğu tescillendi.

Xiaomi Mi 8 özellikleri neler olacak?

Bir teknoloji meraklısı iseniz heyecanlanmanız için bir kaç sebep var. İşte söylentilere göre Xiaomi Mi özellikleri.

Ekran içinden parmak izi okuyucusu

Ufak bir çentik 6 inç ekran

3D yüz tanıma teknolojisi

Snapdragon 845 işlemci seti

64GB veya 128GB depolama alanına sahip 6GB / 8GB 2 model

Kablosuz şarj

Akıllı kamera

Ekran üzerinde bir parmak okuyucu özelliği oldukça cezbedici gözüküyor. Xiaomi’nin bu özelliği Mi 8 ile verip veremediğini açıkçası merak ediyoruz.

Fiyatı ve çıkış tarihi

Xiaomi Mi 8’in Türkiye’de resmi olarak satılmadığını belirtelim. Gelecek için düşünülse de henüz ciddi bir adım göremedik. Ancak Avrupa’ya dağıtımları bulunan firmanın cihazları ülkemizde de ithalatçı garantisi adı altında firmalarca satılıyor. Burada handikap ise cihaza garantiyi Xiaomi deil ithal eden firmanın vermesi.

Mi 8 ise ilk olarak ülkesinde, Çin’de satışa sunulacak. Cazip fiyat ve yüksek özellik ile ünlü olan markanın yeni telefonu için yine cazip bir fiyat bekleniyor. 2.799 yuan olması beklenen cihazın yaklaşık 440$’lık bir etiketi olabilir.

BIG announcement Mi fans. The brand new #Mi8, a nod to our 8th anniversary, is coming on 31 May. Stay tuned! pic.twitter.com/UGwmwO7Xi0

— Mi (@xiaomi) 22 Mayıs 2018