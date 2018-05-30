Xiaomi Mi 8’in iPhone X’e Benzeyen Tasarımı Doğrulandı

Çok sayıda sızıntı Xiaomi Mi 8’in özelliklerinden bahsetmişti fakat tasarımı konusunda net bir bilgi bulunmuyordu. Son gelen Xiaomi Mi 8 afişlerinden sonra elde görüntülenen bir fotoğrafı tasarımı tescilledi diyebiliriz.

Xiaomi’nin son amiral gemisinin, Apple iPhone X’e birebir benzediği de tam olarak anlaşıldı.

Resimlerde görebileceğiniz gibi ,Phone X ile nedeyse aynı tasarım dilini kullanıyor. Üst kısımda bulunan çentik ve alt kısımda sadece ekran olması çok net bir şekilde benzerliği ortaya koyuyor. Mevcut ekranın OLED olması da en makul seçenek gibi duruyor. Parmak izi okuyucusu ise cihazın arka kısmında bulunuyor. Dikey yerleştirilmiş iki kamera iPhone X’ e benzeyen diğer bir özellik.

Cihaz Snapdragon 845 yonga seti ile gelecek. İki donanım seçeneği gelecek ve 6GB veya 128GB dahili hafıza ve 8GB RAM modellerinin olması bekleniyor. 16MP ve 20MP lens bulunan 2 kamerası Android 8.1 ve MIUI 10 ile çalışacak.

Telefonun tanıtım tarihinin ise 31 Mayıs olması bekleniyordu. Şimdilik bu konuda kesin bir bilgi bulunmuyor. Cihaz Çin dışında bir çok pazarda satışa sunulacak. Mısır, Fransa, Hindistan, İtalya, Hindistan, Rusya, İspanya, Tayland ve Vietnam bilinen ülkeler.

Ülkemize ithalatçı garantisi ile gelmesine kesin gözle bakılıyor.