Xiaomi Mi A2 ve Mi A2 Lite İnceleme

Geçen yıl çıkan Xiaomi Mi A1'nın doyurucu performansı sonrasında Xiaomi Mi A2 ve Mi A2 Lite merak ettiğimiz modellerin başında geliyor.

Bugün yapılan global tanıtım sonrasında özellikleri ortaya çıkan telefonların incelemesinde bakalım neler bulacağız.

A1 serisine göre önemli güncellemeler bulunuyor. Daha büyük ekran, daha güçlü işlemci, düşük ışıkta bile iyi çalışan bir kamera, daha hızlı şarj ve geliştirilmiş selfie kamerası önemli yenilikler oldu.

İşte teknik özellikler;

Xiaomi Mi A2 teknik özellikleri (Çin'de Xiaomi Mi 6X ismiyle satılıyor)

Gövde: Alüminyum gövde, Gorilla Glass 5 ön cam.

Ekran: 5.99 "IPS LCD, 1,080x2,160px çözünürlük, 18: 9 en boy oranı, 403ppi.

Arka kamera: Birinci 12MP, Tip 1 / 2.9 "sensör, 1.25µm piksel boyutu, f / 1.75 diyafram, PDAF; Düşük ışık için ikinci 20MP, Tip 1 / 2.8" sensör, 1.0µm piksel boyutu, f / 1.75 diyafram, otomatik odaklama , piksel binning. 2160p / 30 fps.

Ön kamera: 20MP, 1.0µm piksel boyutu, f / 1.8 diyafram, Otomatik HDR; 1080p / 30 fps video kaydı.

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo (Android One)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 660: sekiz çekirdekli işlemci (4x2.2 GHz Kryo 260 ve 4x1.8 GHz Kryo 260), Adreno 512 GPU.

Bellek: 4 / 6GB RAM; 32/64 / 128GB depolama alanı; microSD yuvası yok.

Pil: 3,010 mAh Li-Po (sabit); QuickCharge 3.0 hızlı şarj.

Bağlantı: Çift SIM; LTE, USB-C; Kablosuz ağ a / b / g / n / ac; KÜRESEL KONUMLAMA SİSTEMİ; Bluetooth 5.0, IR blaster.

Diğer: Arkaya monteli parmak izi okuyucu; tek hoparlör; 3.5mm jakı yok (kutuda adaptör).

Diğer bazı markaların Lite modellerinden farklı olarak, Xiaomi Mi A2 Lite, yalnızca premium yeteneklerden sıyrılan uygun fiyatlı bir model değildir. Mi A2 Lite, gerçekten de ucuz ve güzel bir telefon modeli.

Daha az yer kaplayan kamera ve Snapdragon 625 işlemci, Micro SD yuvası, 3.5mm ses jakı, 4000 mAh pil ve arkada çift kamera var.

İşte özellikler:

Xiaomi Mi A2 Lite teknik özellikleri (Çin'de Xiaomi Redmi 6 Pro ismiyle satılıyor)

Gövde: Alüminyum gövde, arkadaki plastik anten şeritleri.

Ekran: 5.84 "IPS LCD bir kesik, 1,080x2,280px çözünürlük, 19: 9 en boy oranı, 432ppi.

Arka kamera: Birinci 12MP, 1,25µm piksel boyutu, f / 1,8 diyafram, PDAF; İkinci 5MP, 1.12µm piksel boyutu, f / 2.2 diyafram - derinlik sensörü olarak görev yapar; 2160p / 30 fps.

Ön kamera: 5MP, Otomatik HDR; 1080p / 30 fps video kaydı.

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo (Android One)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 625: sekiz çekirdekli 2.0GHz Cortex-A53 işlemci, Adreno 506 GPU.

Bellek: 3 / 3GB RAM; 32/64 depolama alanı; microSD yuvası.

Pil: 4,000mAh Li-Po (sabit);

Bağlantı: Çift SIM; LTE, microUSB; Wi-Fi a / b / g / n; KÜRESEL KONUMLAMA SİSTEMİ; Bluetooth 4.2, IR blaster.

Diğer: Arkaya monteli parmak izi okuyucu; tek hoparlör; 3.5mm ses jakı.

Normal model daha geniş ve mükemmel bir dikdörtgen görünüm verirken Lite modelinde çentikli ekran bulunuyor.

Xiaomi Mi A2 özellikleri hakkında

A1'den bu yana tasarım oalrak çok az değişiklik bulunuyor. Alüminyum gövde A1 serisinde olduğu kadar büyük ve incedir. Parmak izi arka tarafta düzgün konumlandırılmış ve çift kameraya sahiptir.

En dikkate değer güncelleme, elbette ki ekran ve farkedeceğiniz ilk şey bu. Xiaomi, Mi A2 ekranı için 18: 9 en-boy oranı kullandı. Ekran 1080p çözünürlükte (dikey olarak 2,160 piksel). Telefonda fiziksel gezinme tuşları bulunmuyor ve sanal tuşları kullanıyorsunuz. Sanal tuşlar gizlenebilir ve ekran kaybı yaşamazsınız.

Ekranın üstünde, f / 2.2 lensin arkasındaki yeni 20MP led flaşlı selfie kamera bulunuyor. Gerçek zamanlı otomatik HDR yapabilir amadüşük ışıkta bozulmalar görebilirsiniz. Bulanık arka planlar, akıllı güzelleştirme ve portre çekimleri için yazılım desteği de bulunuyor.

Gorilla Glass 5 tarafından korunan cam, bir önceki nesil Gorilla'dır. Yine önceki nesillerin olduğu kadar cam çizilme koruması bulunmuyor.

Çift kamera tamamen yenilenmiştir. Çekimler için 12MP sensöre sahip, ancak 20MP yardımcı sadece derinlik bilgisi için değil düşük ışıkta dsestek olması için var. Telefoto zoom Mi A2'de mevcut değildir. Her iki sensör de parlak f / 1,75 merceklere sahiptir.

Cihazda 3000 mAh'lık bir pil ve Quick Charge 3.0 desteği vardır. Ancak düşük perakende fiyatından dolayı telefon normal bir 10W şarj cihazı ile gelir. Daha hızlı bir şarj etmek istiyorsanız, daha güçlü bir şarj cihazı satın almanız gerekir.

Malesef 3.5 ses jakı grişi yok. Teselli olacaksa kutuda USB-C den 3.5mm'ye dönüştüren adaptör var.

Orta sınıf işlemcilerin en iyilerinden Snapdragon 660 ile çalışan cihaz bir önceki seriye göre iyi bir sıçrama yaptı. 1080p ekran için yeterli fps'den daha fazlasını çekebilen çok yetenekli bir Adreno 512'ye sahip. Bu fiyatta satılan bir telefon için çok iyi bir işlemci seti. Fiyatı ise 250 Euro.

Antutu üzerinde 130 bin puan alan cihaz aşağıdaki rakipelrini kolaylıkal geride bırakıyor.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro 107737

Nokia 6 (2018) 90918

Motorola Moto G6 Plus 90263

Huawei P20 Lite 87431

Samsung Galaxy A6 (2018) 63632

Huawei Y7 Prime (2018) 58974

Xiaomi Mi A2 Lite özellikleri hakkında

Mi A2 Lite'ın ayrıcı özelliği ince kenarlara sahip çerçeve de bulunan çentikli kamera alanıdır. 5.84 inçlik ekranı 1,080 x 2,280 piksel çözünürlüğe ve 432ppi parlaklığa sahip. Bu, Huawei P20 Lite modelinde gördüğümüz ekranın hemen hemen aynısıdır, ancak bunu bir kez daha gözden geçirme şansı elde ettikten sonra onaylayabileceğiz.

Ekran cephenin çoğunu kaplıyor, minik çerçeveler ile şık ve havalı görünüyor. 19: 9 yönü bugün elde edilebilecek en modern özelliklerden birisi. 150 Euro fiyatıyla rakiplerinde böyle bir ekran göremeyeceğiz.

Ve ekran yüksek parlaklık ve kontrast, canlı renkleri ile harika görünüyor. Ekran çentiğinin içinde kulaklık ızgarası, 5MP selfie kamerası ve birkaç sensör bulunur. Ön kamera, Mi A2'de olduğu gibi etkileyici değil, ancak HDR desteği var ve 1080p videolar çekebilir.

Ön tarafta hiç düğme yok - Android size sanal olanları sunacak. Bunları bazı uygulamalarda da gizleyebilir ve tüm ekran alanını kendiniz için kullanabilirsiniz.

Mi A2 Lite hem microSD yuvasına hem de 3,5 mm ses jakına sahip. Her ikisi de Mi A2'de bulunmuyor. Telefon Mi A2 kadar modern görünüyor ve kimileir Lite modelini daha çok beğenebilir.

Mi A2 Lite, sekiz çekirdekli Cortex-A53 işlemci ve Adreno 506 GPU içeren hala popüler Snapdragon 625 yongası üzerinde çalışıyor. Yaşlanmakta olan bir işlemci seti (Soc) olabilir, ama o kadar iyi yaşlanmıştı ki, Qualcomm onu ​​biraz küçük değişiklikler ile Snapdragon 450 olarak yeniden adlandırdı. Hala 1080p ekranın altında çok iyi çalışıyor ve önümüzdeki iki yıl boyunca iş yapacağından eminiz. Ve bu çip 4.000 mAh pil ile birleştiğinde olağanüstü pil ömrü sunacak.

Son olarak, Mi A2 Lite de Android One'dan yararlanıyor, bu da en yeni Android 8.1 Oreo'nun kullanılabildiğini ve istenmeyen uygulamalar içermediğini gösteriyor. Xiaomi ve Google'ın önümüzdeki 24 ay için söz verilen güncellemeleri zamanında teslim etmelerini umuyoruz.