Xiaomi Mi Max 3 Özellikleri: Tablet Değil Telefon

Xiaomi Mi Max 3, çinli web sitesi Weibo'da ve şirket kurucusu Lin Bin tarafından basında sergilendi. Şimdiye kadar resmiyete kavuşamayan telefon nihayet resmi olarak duyuruldu.

Full HD + çözünürlükteki telefon, 18: 9 ekran oranına sahip 6,9 inç ekrana ve 5.500mAh bataryaya sahip.

Xiaomi Mi Max 3 özelliklerini Redmi Note 5'ten almış gözüküyor. 1.8GHz de çalışan 8 çekirdekli işlemci Qualcomm Snapdragon 636 kullanan cihaz çift kamera ve f / 1.9 diyafram, 1.4µm piksel boyutu ve çift piksel faz algılama AF ile 12 MP ana snapper, artı portre çekimleri için f / 2.0 lens ile ikincil 5 MP ünitesi ile geliyor. Cihazda ayrıca 8MP selfie kamerası bulunuyor.

Çift VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 ve bir USB-C bağlantı noktasına sahip cihazda markanın amiral gemisi serisinden farklı olarak 3,5 mm'lik bir ses jakı bulunuyor.

İşletim sistemi Android 8.1 ve yeni MIUI 9.5 bulunuyor. Sahne tanıma, yüz tanıma, ses asistanı ve AI yetenekleri bulunuyor. Cihaz yakında MIUI 10 güncellemesini alacak ve yakın gelecekte MIUI 11 güncellemesini de alacak.

Xiaomi Mi Max 3, Redmi Note 5 ile benzer özellikleri taşısa da anten bantları tasarımı büyütülmüş bir Mi 6X'e benziyor. Yeni phablet 176.15 x 87.4 x 7.99 mm'dir ve 221 gram ağırlığındadır.

Siyah, Altın ve Mavi renkleri de bulunan telefon iki farklı varyantta satılacak. 4GB RAM + 64 GB depolama alanına sahip olan model ($252/€220) diğer 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı sunan model ($300/€255) fiyatı ile satışa sunulacak.