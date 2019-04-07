Xiaomi Mi Mix 2S ve Mi Not 3 Yazılım Güncellemeleri Geldi

Xiaomi, stabil MIUI 10.3.2.0 üretici yazılımı güncellemesini hem Mi Mix 2S hem de Mi Note 3’e gönderiyor, ancak farklılıklar var. Aralarında Android OS sürümü Mi Mix 2S Android 9.0 Pie güncellemesi alırken, Mi Note 3 Android 8.1 Oreo'da bırakıldı.

Gelen önemli gelişmelerden bazıları Mart 2019 güvenlik yaması ve Yüz Kilit Açma desteğinin eklenmesidir (bölgeye bağlı).

Ayrıca bir dizi hata düzeltmesi ve düzeltme eki var. MIUI 10'daki yenilikler ve MIUI 11'e gelenler ise çok köklü değişiklikler değil.

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Kaynak: XDA Forum