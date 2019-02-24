Xiaomi Mi MIX 3 5G ve Mi 9 Tanıtıldı

Mayıs ayında piyasaya sunulacak Mi MIX 3 5G, en yeni 5G kablosuz teknolojisine, rakipsiz performansına ve benzersiz bir ekran tasarımına sahip.

Barselona, İspanya, 24 Şubat 2019 – Dünyaca ünlü teknoloji lideri Xiaomi, bugün Baselona Mobile World fuarından iki güçlü modelini tanıttı. Bunlardan biri; 5G servisini sunacağı ilk akıllı telefonu Mi MIX 3 5G'yi tüm teknoloji tutkunlarının beğenisine sundu. Mayıs ayında piyasaya sürülecek model, devrim yaratacatack 5G deneyimini, Snapdragon X50 modemiyle en yeni Qualcomm® Snapdragon ™ 855 Mobil Platformunu kullanarak 5G kablosuz teknolojisini Mi MIX 3'e getiriyor. Bir diğeri ise Çin’deki tanıtımının ardından diğer ülkelerde de tanıtımı yapılan, amiral gemisi modeli Mi 9. Yapay zeka üçlü kamera sistemi, sınıf lideri 20W kablosuz şarj ve Qualcomm Snapdragon 855 işletim sistemiyle benzersiz bir kullanım deneyimi sunan Mi 9 ilk olarak Batı Avrupa ülkelerinde 449 Euro (2.708 TL) etiketiyle teknoloji severlerle buluşacak.

5G yolundaki ilk adımlar

Xiaomi, 2016 yılının Mayıs ayında bir 5G standartlarında derinlemesine dalacak ekibi kurarak araştırmalara başladı. Gerçekleştiridği çalışmalar sonucunda 2018 yılının Eylül ayında, China Mobile tarafından 5G üzerine gerçekleştirilen denemelere katılarak n78 sinyal bağlantısını başarıyla test etti ve bir ay sonra mmWave (milimetre dalga) sinyal testini tamamladı. O zamana kadar, dünyadaki akıllı telefon üreticilerinden yalnızca birkaçı bu testleri başarıyla gerçekleştirmişti.

Yenilik yapma misyonuyla hareket eden Xiaomi ilk önce dünya genelinde 3, Sunrise, TIM, Vodafone ve çok syaıda diğer servis sağlayıcılarıyla stratejik 5G ortaklığı geliştirdi. Daha sonraki adım ise 5G cihazlarını tüketicilerin deneyimine açmak oldu. Bunun için Mi MIX 3 5G’nin ilk aşamalarından beri sağlaycılar ile bir çok deneme gerçekleştirdi. Mi MIX 3 5G'nin resmi duyurusu ile Xiaomi, artık ticari kullanım için 5G telefonu üreten ilk akıllı telefon üreticilerinden biri oldu. Bugün gerçekleşen lansmanda, Xiaomi 5G deneyimine hazır olduğunu İspanyol şirket Ornage ile hazırladığı demo video ile tüm dünyaya duyurdu.

Xiaomi Kıdemli Başkan Yardımcısı Wang Xiang, “Xiaomi, 5G akıllı telefon çözümü geliştirmek için büyük çaba harcadı ve Mi MIX 3 5G, Xiaomi’nin herkes için yenilikçi ürünler yaratma arayışını temsil ediyor” dedi ve ekledi; "5G'yi tüm dünyada daha da fazla kullanıcı ile bir araya getirmek için ortaklarımızla birlikte çalışmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz."

Mi MIX 3 5G— Yeni nesil mobil ağ için hazır bir performans canavarı

Qualcomm® Snapdragon ™ X50 5G modemi entegre eden Mi MIX 3 5G, gigabit sınıfı indirme hızına sahip, 4G’den 10 kat daha hızlı olan 6GHz alt sinyale bağlanabilir. Ayrıca, telefon, yeni tasarlanan hibrit soğutma sistemi sayesinde uzun ve istikrarlı bir zirve performansını sürdüren, güçlü Qualcomm Snapdragon 855 SoC'nun ilk uygulayıcılarından biridir.

Snapdragon 855 İşlemci ve gelişmiş soğutma

Mi MIX 3, 7nm işlem kullanılarak inşa edilmiş en yeni Qualcomm Snapdragon 855 Mobil Platformuna sahip. Qualcomm Kryo 485 CPU, performans ve güç verimliliği arasında mükemmel bir denge sağlamak için sekiz çekirdek içerir. Tek çekirdek, önceki nesillere kıyasla büyük bir sıçrama yaratarak % 45'e kadar daha hızlı bir performans yakalıyor. Qualcomm Adreno ™ 640 GPU, önceki nesile kıyasla performansı % 20 artırdı ve dördüncü nesil Qualcomm Yapay Zeka Motoru, üç kat daha hızlı yapay zeka performansı sağlıyor.

Qualcomm Incorporated Başkanı Cristiano Amon, “Xiaomi ile uzun süredir devam eden işbirliğimizle, markanın amiral gemisi modeli Mi MIX 3 5G ile tüketiciye eşi benzeri görülmemiş 5G hızını ve deneyimini sunmaya yardımcı olmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz” diyerek sözlerine başladı. “Yeni Mi MIX 3 5G ve Mi 9' un gücünü aldığı Snapdragon 855 Mobil Platform, telefonunuzu üst düzey kişisel asistan yapmak için 4. nesil Qualcomm Yapay Zeka Motoruna, dünyanın ilk sinema kalitesinde fotoğraf çekmeye yardımcı Qualcomm Spectra Computer Vision ISS'ye ve birinci sınıf akıllı telefonunuzu güçlü bir oyun makinesine dönüştürmek için kullanılan Snapdragon elit oyun özelliğine sahip.”

Xiaomi, çok oyunculu oyunlar gibi gelişmiş, uzun süre yüksek cihaz performansı gerektiren uygulamaları desteklemek için, Mi MIX 3 5G’de hibrit soğutma sistemi geliştirmiştir. Rogers® HeatSORB ™ termal malzemesi, cihaz tarafından üretilen ısıyı hızlı bir şekilde yakalayan ve sıcaklık artışlarını geciktiren bir faz değişim efekti uygular. Altı katman grafitten oluşan bir ısı borusu, ısıyı tipik bir çift grafit yapraktan üç kat daha hızlı bir hızla dağıtır.

Birinci sınıf fotoğrafçılık

Mi MIX 3 5G, 108 DxOMark değerinde fotoğraf puanı alan 12MP Yapay Zekalı çift kamerasını, 960 fps ağır çekim video özelliği de dahil olmak üzere, kullanıcıların Xiaomi akıllı telefonlardan bekledikleri tüm yapay zeka özelliklerini sunan kamera sistemini Mi MIX 3’ten devralıyor. Mi MIX 3 5G, selfie’lerde daha fazla detay yakalamak için Sony'nin IMX576 sensörünü mükemmel şekilde kullanan 24MP + 2MP çift kamera hızlı ve güçlü bir kamera deneyimi için Qualcomm Spectra ™ 380 ISP tarafından yönetiliyor. Böylece kullanıcılar bir şarj edişte daha fazla çekim yapma imkanı buluyor.

Sürgülü tasarımla sağlanan gelişmiş tam ekran deneyimi

Xiaomi’nin patentli manyetik sürgülü tasarımını kullanan Mi MIX 3 5G, mükemmel bir dokunmatik ekran deneyimi yaşatırken, çok çeşitli özelleştirme deneyimi sunar. Kullanıcılar, aramaları cevaplama veya kamera uygulamasını başlatma gibi işlevleri yerine getirmek için slayt ayarlayabilir. Telefonun sürgülü tasarımı sayesinde, çerçevesi çok ince ve ekran / gövde oranını maksimumdadır. 6.39 ”2340 x 1080 FHD + Samsung AMOLED ve 19.5: 9 ölçülere sahip ekran öne çıkar.

Mi MIX 3 5G, Onyx Siyahı ve Sapphire Mavi renk seçenekleriyle, 599 € 'dan (3.613 TL’den) başlayan fiyatlarla Mayıs ayında satışa sunulacak.

Xiaomi Mi 9 – Yapay zekalı üçlü kameranın amiral gemisi

Mi 9, Xiaomi’nin yapay zekaya sahip üç kameralı telefonlarının ilk amiral gemisi olup, ana kamera en yeni 48 megapiksel Sony IMX586 1/2 ″ sensörünü kullanıyor. Bu sayede kullanıcılar, 48 megapikselli yüksek çözünürlüklü görüntüler çekebilir veya düşük ışık koşullarında, dört pikseli bir araya getirerek 1,6 μm büyüklüğünde pikseller elde edebilecekleri daha hassas ve parlak fotoğraf kareleri yakalayabilir.

16 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel telefoto kameranın birkeşiminden oluşan üçlü kamera kombinasyonu, DxOMark web sitesinde 107 puan alarak test edilen tüm akıllı telefonların arasında Mi9’u en yüksek puani alan ikici telefon yaptı. Bunun yanısıra 99'luk bir video puanı, video çekimi kategorisinde Xiaomi’yi DxOMark'ta bir numaraya koyuyor.

Dokuzlara bürünüyor

Mi 9, elin rahatça kavramasını sağlayan tümüyle kavisli bir arka kapak tasarımına sahip. Gelişmiş arka kapak rengi Mi 9’a şık bir holografik gökkuşağı görünümü verir, böylece ele alınan her anda rengi farklı görünür. Kavisli tasarım ünlü mimar Antoni Gaudi'nin eserlerinden esinlenilmiş ve Gaudi Bilgi Akademisi tarafından onaylanmıştır.

Gaudi Bilgi Akademisi Başkanı Carlos Canals Roura, “Antoni Gaudi'nin çalışmalarından esinlenen Mi 9, ışığın yansımasını, doğal elemenlerle ve kusursuz eğrilerle bir araya getirerek mükemmel bir sanat eserine dönüştürüyor.” diyor ve bunu “Güzelliğin en büyük ifadesi” olarak tanımlıyor.

Ön tarafında Mi 9, 6.39 inç 19.5: 9 Samsung AMOLED Dot Drop ekrana sahip. Ekranın altında telefonun önceki nesle göre% 25 daha hızlı açılması için geliştirilmiş ekran içi parmak izi sensörü bulunuyor.

TUV hızlı ve güvenli şarj sertifikalı, dünyanın ilk 20W kablosuz şarjı

Mi 9’un içerisinde hem kablolu hem de kablosuz şarj etme alternatifli büyük bir 3300mAh batarya bulunuyor. Batarya, Alman kurumu TUV Rheinland'dan güvenli ve hızlı şarj etme sertifikasına da sahip.

27W kablolu şarj, Qualcomm’un QC4 + standardını destekler ve Mi 9’un sadece 30 dakikada % 70’e kadar güvenli bir şekilde şarj edilmesini ve 60 dakika içinde ise tam olarak şarj edilmesini sağlıyor. 20W versiyonlu yeni Mi Kablosuz Şarj Pedi ile birlikte kullanıldığında, Mi 9 sadece 90 dakikada bataryasını tam olarak doldurabiliyor.

28 Şubat ititbariyle Avrupa’da kullanıcılarla buluşacak olan Mi 9 6GB+64GB 449 Euro’dan (2.708 TL) başlayan fiyatlarla, Mi 9 6GB+128GB modeli ise 499 Euro’dan (3.010 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Mi 9’un Piyano Siyahı, Okyanuz Mavisi ve Lavanta Moru renkleri mevcut.

Mi LED Akıllı Ampul

Xiaomi bugün Barselona’da gerçekleşen Mobile World Fuarı’nda bir de Mi LED Akıllı Ampul’ü tanıttı. 16 milyon çarpıcı renk ve ayarlanabilir renk sıcaklığı ve parlaklığı ile kullanıcılar, Mi Home uygulamasıyla ışıkları uzaktan kontrol edebilecekler. Şu anda Google Assistant ve Amazon Alexa ile uyumlu olan Mi LED Smart Bulb, aynı zamanda 2019’un ikinci çeyreğinde Apple Home Kit'le de uyumlu olacak.

Mi LED Akıllı Ampul, 19.9 Euro (120,05 TL) fiyatla Avrupa’da satışta