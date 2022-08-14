Xiaomi Mix Fold 2’nin fiyatı belli oldu

Elektronik piyasasında oldukça iddialı olan Xiaomi, akıllı telefon modellerine bir yenisini daha ekleyerek adından söz ettirmeye devam ediyor. Akıllı telefon piyasasında iyi bir çıkış yakalayan Xiaomi, Mix Fold 2 modeli ile katlanabilir telefonunu tanıttı.

Xiaomi Mix Fold 2’nin en büyük özelliklerinden biri en ince katlanabilir akıllı telefon modeli olması. Katlanabilir telefon modellerinin genel de kalın olmasından dolayı tercih edilmese de Xiaomi Mix Fold 2 bu ön yargıyı yıkacak gibi gözüküyor.

İŞTE MERAKLA BEKLENEN XİAOMİ MİX FOLD 2 ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mix Fold 2, 8.02 inç 2K Samsung Eco OLED 120Hz LTPO 2.0 katlanabilir ekrana sahip.

Telefonun dışındaki ekran ise 120Hz yenileme hızına sahip 6.56 inç FHD+ Samsung E5 AMOLED panelden oluşuyor.

Telefonda IMX766 ile 50MP ana kamera, 13MP ultra geniş açılı kamera ve 8MP 2X telefoto kamera bulunuyor.

Ön tarafta ise 20MP’lik tek bir kamera karşımıza çıkıyor.

8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden güç alan Xiaomi Mix Fold 2’de 12GB RAM ve 128GB/256GB/5412GB depolama seçenekleri yer alıyor.

Katlanabilir cihazlar için uyarlanmış olan MIUI Fold 13 arayüzü ve Android 12L işletim sistemiyle kutusundan çıkan telefon, 65W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya kapasitesine sahip.

XİAOMİ MİX FOLD 2 FİYATI



Siyah ve altın renklerinde piyasaya sürülecek olan Xiaomi Mix Fold 2’nin fiyatları şu şekilde:

Xiaomi Mix Fold 2 (12GB RAM + 256 GB depolama) – 1335 dolar

Xiaomi Mix Fold 2 (12GB RAM + 512 GB depolama ) – 1485 dolar

Xiaomi Mix Fold 2 (12GB RAM + 1 TB depolama ) – 1780 dolar