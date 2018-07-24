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Xiaomi Pocophone F1

Xiaomi Pocophone F1 En Ucuz Telefona En Güçlü İşlemci: Snapdragon 845

The Nur 1 saat önce Haberler Yorum Yazın

Bu ayın başında bildirilen 6 yeni Xiaomi telefondan birisi olan Pocophone F1 hakkında paylaşılacak çok şey var.

Pocophone F1, markanın Hindistan ve doğu Avrupa bölgesini dhedefleyen bir modeli. 420 Euro civarında bir fiyat ile piyasaya sürülecek ve 6GB RAM ve 64GB depoalama özelliği bulunacak. Diğer versiyon ise 6 GB RAM ve 128GB hafıza ile 460 Euro etiket fiyatıyla satılacak.

Pocophone F1 ise Snapdragon 845 işlemci ile gelecek. Bu şimdiye kadar sunulmuş olan en ucuz telefonlardaki en iyi işlemci. Bu model, Avrupada satılan en ucuz SD 845 kullanan cihaz olacak.

Diğer onaylanmamış özellikler arasında 6 inç ekranada 1080p x 2016px çözünürlük ve telefon renkleri Gri ve Mavi bulunuyor.

Fiyat bilgisi ise EAN-UPC barkodlarını içeren listelerinden gelir.

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Canım estikçe blog yazısı yazarım, teknolojiyi ve genel kültür ile ilgilenirim.

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