Xiaomi Redmi Note 7 Hard Reset / Format Atma

Yazar Ara 31, 2019

Xiaomi Redmi Note 7‘de fabrika ayarlarına nasıl dönülür? Xiaomi Redmi Note 7 hard reset nasıl atılır? Xiaomi Redmi Note 7’de format nasıl atılır? Xiaomi Redmi Note 7’de resetleme nasıl yapılır? Xiaomi Redmi Note 7’de kurtarma modundan nasıl çıkılır?

Hard Reset, Format Atma veya fabrika ayarlarına alma olarak adlandırılan Android 9 Pie kullanan telefonu format atma işlemleri alttaki adımları uygulayarak tamamlayabilirsiniz.

Sonuç olarak XIAOMI Redmi Note 7’niz yeni olacak ve Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus çekirdeğiniz daha hızlı çalışacaktır.

Redmi Note 7 Format

İlk önce Güç düğmesine birkaç saniye basarak cep telefonunu kapatın .

İkinci adımda Sesi Aç ve Güç tuşlarını birkaç saniye basılı tutun

Mi logosu göründüğünde tüm düğmeleri bırakın

Bundan sonra seçim Wipe Data ve Wipe All Data. Ses tuşlarını gezinmek ve Güç düğmesi onaylamak için kullanın.

Sonra seçin Confirmve Güç tuşuna bir kez tıklayın.

Ana Menüye dönün ve”Reboot” onayı verin.

Artık donanımdan sıfırlama ve reset atma işlemini tamamladınız.

Bu aşamadan sonra telefon otomatik olarak format işlemlerini bitirecek telefonunuzu ilk aldığınız gün gibi kuruluma gönderecektir.

Redmi Note 7 Resetleme Hakkında

MIUI arayüzü kullanan Xiaomi telefonlarda Android kaynaklı olduğu için bir çok telefon modeli gibi aynı menüden yol alır. Telefonunuzun tekrardan kurulumu tamamlanınca her şeyi baştan başlatmış olacaksınız.

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Internet ile eğlenceli dakikalar geçirebilen birisiyim ve profesyonel olarak futbolla ilgileniyorum. Teknoloji adına her yenilik merakımı çekmektedir.

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