Xiaomi Redmi Note 7 Hard Reset / Format Atma

Xiaomi Redmi Note 7‘de fabrika ayarlarına nasıl dönülür? Xiaomi Redmi Note 7 hard reset nasıl atılır? Xiaomi Redmi Note 7’de format nasıl atılır? Xiaomi Redmi Note 7’de resetleme nasıl yapılır? Xiaomi Redmi Note 7’de kurtarma modundan nasıl çıkılır?
Hard Reset, Format Atma veya fabrika ayarlarına alma olarak adlandırılan Android 9 Pie kullanan telefonu format atma işlemleri alttaki adımları uygulayarak tamamlayabilirsiniz.
Sonuç olarak XIAOMI Redmi Note 7’niz yeni olacak ve Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus çekirdeğiniz daha hızlı çalışacaktır.
Redmi Note 7 Format
İlk önce Güç düğmesine birkaç saniye basarak cep telefonunu kapatın .
İkinci adımda Sesi Aç ve Güç tuşlarını birkaç saniye basılı tutun
Mi logosu göründüğünde tüm düğmeleri bırakın
Bundan sonra seçim Wipe Data ve Wipe All Data. Ses tuşlarını gezinmek ve Güç düğmesi onaylamak için kullanın.
Sonra seçin Confirmve Güç tuşuna bir kez tıklayın.
Ana Menüye dönün ve”Reboot” onayı verin.
Artık donanımdan sıfırlama ve reset atma işlemini tamamladınız.
Bu aşamadan sonra telefon otomatik olarak format işlemlerini bitirecek telefonunuzu ilk aldığınız gün gibi kuruluma gönderecektir.
Redmi Note 7 Resetleme Hakkında
MIUI arayüzü kullanan Xiaomi telefonlarda Android kaynaklı olduğu için bir çok telefon modeli gibi aynı menüden yol alır. Telefonunuzun tekrardan kurulumu tamamlanınca her şeyi baştan başlatmış olacaksınız.
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