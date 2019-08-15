Xiaomi Redmi Note 8 64MP Dört Kameralı Telefonun Üretim Videosunu Paylaştı

Xiaomi, alt markası Redmi‘ye ait, 64MP ve 4 kameralı akıllı telefonunun bu yılın 4. çeyreğinde piyasaya çıkacağını ve büyük bir kitleye ulaşacağını açıkladı.

Bugün ise Xiaomi başkan yardımcısı Lu Weibing, seri üretime başlandığını gösteren üretim videosunu paylaştı. Video, kameraların dördüncüsünün sağa yerleştirilmiş, diğer 3 kameranın ise dikey olarak eklendiğini gösteriyor.

Muhtemelen modelin adı Redmi Note 8

Büyük ihtimalle telefon modeli Redmi Note 8. Ayrıca burada pop-up mekanizma olmadığını görebiliriz; bu akıllı telefonun selfie kamerayı barındıran bir su damlası ile geleceği anlamına gelir.

Lu Weibing ayrıca, Redmi’nin 64MP dört kameralı akıllı telefonun yaklaşık 15 gün önce seri üretime geçtiğini belirtiyor. Bunun dışında ise hiç bir bilgi paylaşılmadı.

Şu anda bu Redmi akıllı telefonla ilgili bilgiler az, fakat önümüzdeki haftalarda daha fazla haber gelecektir .