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Xiaomi Stok Android Kullanacak Çift Kameralı Yeni Telefon Serisini Duyurdu

The Nur 01 Eylül 2017 Haberler Yorum Yazın

Xiaomi, 5 Eylül'de tamamen yeni bir seride "çift kamera" bulunan bir akıllı telefonu açığa çıkarmaya hazırlanıyor. Etkinlik için üreticinin yetkilisi telefonun ahizesindeki çift kameradan bahsetti.

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Xiaomi yeni telefonu hakkında Twitter üzerinden bir video da yayınladı.

Videoda yeni seri telefondan bahsedilirken, çark içinde kullandığı imajların Google logosu ile aynı renkte olduğu görüldü. Xiaomi ve Google'ın bir sonraki Android One telefon serisi için beraber çalışmaları olası gözüküyor. Söylentilere göre telefon Mi 5X'in yükseltilmiş bir versiyonu olacak. Xiaomi'nin MIUI arayüzünü stok Android yazılımı ile değiştirecek. Bugüne kadar Android One telefonlar düşük fiyatı ile herkesin ulaşabilmesi için geliştirildi. Bu sebeple Xiaomi'nin bu üst orta segmentteki telefonu satması ilginç olacak.

Her halükarda 5 Eylül tarihinde sonucu göreceğiz. Bakalım Xiaomi bize ne gibi bir sürpriz hazırladı. Yakında öğreneceğiz.

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