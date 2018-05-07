Xiaomi’den Valentino Kodlu Yeni Bir Telefon Geliyor

Geekbench veritabanında gözüken bu yeni Xiaomi telefon Valenti,no kodunu taşıyor. Snapdragon işlemciye sahip bu cihazın test verisinde SDM638 – Snapdragon 638 çipinin yer aldığı belirtildi.

Bu ürün henüz resmi olarak açıklanmadı.

Araştırmacılar, 636 model nolu Snapdragon işlemcinin bir üst modeli olan Snapdragon 638 işlemci olduğunu düşünüyor. Snapdragon Qualcomm Kryo 260 600 Mbps’ye kadar 1.8 GHz Qualcomm Adreno grafik hızlandırıcı 509 ve hücresel modem Snapdragon X12 LTE özellikleri bulunan işlemcinin bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Geekbench verileri Snapdragon 638 yongasının da sekiz çekirdek içerdiğini gösterir. Baz saat frekansı 1,44 GHz’dir.

Yeni akıllı telefonun 6GB RAM taşıdığı biliniyor. Yazılım olarak Android 8.1 Oreo kullanır.

Yakın gelecekte oldukça verimli bir Xiaomi telefonun geleceği de kesinleşmiş diyebiliriz. Snapdragon 638 işlemcisinin resmi sunumundan sonra resmi tanıtım gerçekleşecektir.