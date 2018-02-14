Yakınlarınıza Turkcell Tavsiye Edin 6GB İnternet Kazanın

Bireysel Turkcell kullanıcıları için yeni tavsiye kampanyası. Yakınlarınızı Turkcell’e geçmelerini tavsiye edin ayda 1GB 6 ayda toplam 6GB internet hediye geliyor.

Bu kampanyaya bireysel hat kullanan tüm Türkcell kullanıcıları katılabiliyor.

Turkcell GB Nasıl Kazanılır?

Kampanyaya katılabilmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Ücretsiz 31 Mart 2018 tarihine kadar geçerli. Hemen Katıl bağlantısına tıklayınız.

Hesabınıza giriş yapmanızı isteyecektir. Eğer hesap şifrenizi bilmiyor veya unuttuysanız SIFRE yazarak 2222’ye gönderin.

Giriş şifreniz size ulaştırılacak.

Katılım sağlayınca size 3 adet kampanya kodu verilecek.

Bu kodları diğer operatörlerdeki yakınlarınız ile paylaşın.

Referansınız ile Turkcell’e geçen yakınınız numaralarını Turkcell’e taşıdıktan sonra 30 gün içinde promosyon kodunu 2200’a gönderdiklerinde, kampanya katılımları gerçekleşir.

Kampanya başvuru linki

Başvurunuz onaylanınca hem tavsiye eden hem de yeni katılan kullanıcı için bu 1GB aylık olarak hesabınıza yüklenecektir.Eğer ön ödemeli hatları ile katılım sağlanmış ise 6 ay boyunca 20TL ve üzeri bir paket satın aldıkları aylarda, aylık 1GB hediye internet hakları hatlarına yüklenir.

Tavsiye ile Turkcell’e numara taşıyarak gelenler için Tavsiye Kampanyası işleyişi aşağıdaki gibi gerçekleşmektedir.

18.09.2017 itibarıyla son 30 günde Turkcelle gelen yeni müşterimiz, tavsiye eden Turkcell’li tarafından iletilen promosyon kodu TAVSIYE KATILIM XXXX yazarak 2200 ile katılım sağlar.

Yeni gelen müşterimiz faturasız ise; 20 tl üstü paket yüklemelerinde her ay max 1 defa olacak şekilde 6 ay 1 gb hediye kazanır.

Yeni gelen müşterimiz faturalı ise; şifre gönderimi ardından 6 ay 1 gb faydası yüklenir.

3 promosyon kod alabilir ve tavsiye kampanyasından yakınlarını Turkcell’e davet ederek faydalanabilir.

Kampanyanın iptali için IPTAL TURKCELLTAVSIYE yazıp 2200’a atmak yeterli

Sms iptali ile faturalı müşteriler için dönem sonu iptal olur; faturasız müşterilerimiz için paketlerini iptal ederlerse bir sonraki ay 20 tl üstü paket yüklediklerinde faydaları tekrar aktiflenmez.