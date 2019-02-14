Yandex Alice Ses Asistanına 14 Şubat’ta 350 Bin Seni Seviyorum Mesajı Geldi

Yandex, ses asistanı Alice'in 14 Şubat sevgililer gününde kaç kez ilanı aşk ediliğini sayıldı.

Kişisel istek akışında, yalnızca geçen hafta boyunca, “Seni seviyorum” ve “Senden hoşlanıyorum” gibi cümleler tam 350.000 kere söylenildi. Toplamda Alice' yaklaşık 22 milyon itiraf aldı.

Ek olarak Rus ses asistanına sürekli olarak iyi ve güzel bir kız olduğu söyleniyor ve kullanıcılar onu öpmeye hazır olduğunu belirtti.

Kuruluşundan bu yana ses asistanı Alice bir çok eni özellik kazandı. Örnek olarak Puşkin müzerinde bir tur atabilir ve bir eserin hakkında detaylı bilgi edinebiliyorsunuz.

Yandex kendi akıllı telefonunu bir Qualcomm Snapdragon 630 işlemci ve önceden kurulmuş olan yazılımın aynı zamanda Alice olduğu Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile piyasaya sürdü. Telefonda Alice olduğu gibi "Yandex Auto" araba sistemi de önceden yüklü geliyor.

Alice'in sesi, Rus aktris Tatyana Shitova'nın sesine dayanıyor. Sadece Rusça hizmet veriyor.

Yandex'in Alfred adında navigasyonda bulunan Alfred isimli bir şöför çağırma özelliği de bulunuyor.

Kaynak: 3dnews.ru/982828