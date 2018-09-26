Yandex Kurum Hesapları Yandex Connect’e Taşınıyor

Yandex, kurum hesabı üzerinden mail sistemini kullanan hesapları Yandex Connect'e taşıyor.

Müşteri onayı olmadan yapılan bu işlemde, kurum.yandex.com.tr adresine girenler "Bu alan adı Yandex.Connect'e taşındı" uyarısı ile karşılaşıyorlar.

Yandex Mail ücretli mi oluyor

Bilindiği üzere ilk defa Google, bu hizmeti firmalara ücretsiz olarak sunuyordu. Sonrasında ise bu ürünün adını GSUITE olarak değiştirdi ve yeni kayıt olacak kullanıcılar için ücretli hale getirdi. Eski kullanıcılar ise kullanmaya devam edebildiler.

Bugünlerde ise Yandex aynı işlemi yapmaya başladı. Google'dan farklı olarak yeni ürünü ücretsiz olarak kullandırmaya devam ediyor. Fakat ileri özellikler için ücretli bir paketi de aktif etmiş durumda.

Yandex Connect fiyatlar

Ücretli tarifede ise 1 hesapta kullanıcı sayısını 1000 adet ile sınırladı. Ücretli versiyonda bu sayı limitsize çıkıyor. Yine ücretli sürümde ise Yandex size reklamlar sunmaya devam edecek. Reklamların gözükmesini istemiyorsanız ücretli sürüme geçmeniz gerekiyor.

Yandex Connect giriş için kullanılması gereken adres ise connect.yandex.com