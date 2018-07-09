Yandex’ten Haritalar için yeni reklam modeli: Dijital Billboard

YANDEX NAVİGASYON, YENİ REKLAM MODELİ “DİJİTAL BILLBOARD”LARI TANITTI YANDEX’LE DİJİTAL İLETİŞİMDE “DİJİTAL BILLBOARD” DÖNEMİ BAŞLADI

Türkiye’nin en popüler navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon, dijital reklamcılık alanında “ilkler”e imza atmaya devam ediyor. Son dönemde lokasyon bazlı reklam çalışmalarına öncülük yapan Yandex, dijital iletişime navigasyonda daha farklı bir boyut getiren lokasyon bağımsız “Dijital Billboard” adlı yeni reklam modelini tanıttı.

Yandex Navigasyon, Kolektif House-Levent’te düzenlediği bir etkinlikle yeni reklam modelini tanıttı. Medya planlama ajanslarından ve markalardan 100’den fazla katılımcının yer aldığı etkinliğin açılış konuşmasını Yandex Türkiye Ülke Müdürü Onur Karahayıt yaptı. Yandex Navigasyon’un reklam modellerini yaklaşık bir yıl önce devreye aldıklarını belirten Karahayıt şunları söyledi: “Bu kısa sürede muazzam bir iş başardık. Otomotivden giyime, gıdadan inşaata kadar farklı sektörlerden markalara hizmet veren bir reklam mecrası haline geldik. Navigasyon reklam modellerimizi yeni özelliklerle geliştirmeye devam ediyoruz.”

Rusya’dan sonra ikinci büyük pazar Türkiye

Etkinliğe, Yandex’in merkezinin bulunduğu Rusya’dan katılan Yandex Navigasyon Ürün Müdürü Mikhail Vysokovskiy, Yandex Navigasyon’un global vizyonu ve geleceği hakkında bilgiler verdi. Türkiye’nin dünyadaki tüm Yandex Navigasyon ekosistemi içinde yüzde 20 payının olduğunu vurgulayan Mikhail Vysokovskiy, “Rusya’dan sonra ikinci büyük pazar olan Türkiye, bizim için çok değerli” dedi.

Yandex Türkiye Reklam ve Satış Direktörü Doğan Balamir Nazlıca ise yaptığı konuşmada Yandex’in dijital pazarlama vizyonunu anlatırken ve yeni “Dijital Billboard” reklam modelini tanıttı. Yandex Navigasyon’un dijital iletişimde önemli bir kanal haline geldiğini belirten Nazlıca, şunları söyledi: “Yandex Navigasyon ayda 80 milyon kez açılıyor. 4,5 milyon tekil kullanıcıya sahibiz. Araştırmalarımıza göre İstanbul’da insanların haftada ortalama 10-12 saati trafikte geçiyor. Biz de bu trafik ekosisteminin önemli bir parçası olarak markalara müşterilerine dokunabilecekleri yenilikçi fırsatlar sunuyoruz.”

Dijital Billboard sayesinde isteyen her marka navigasyonda reklam verebilecek

Şimdiye kadar müşterilerine “Markalı Sesli Navigasyon”, “Markalı Pop-up Pin” ve “Özel Kategori” reklam modelleriyle hizmet verdiklerini belirten Nazlıca, “Dijital Billboard” olarak adlandırdıkları yeni model sayesinde konuyu daha heyecan verici bir boyuta taşındıklarını ifade etti. Nazlıca sözlerine şöyle devam etti: “Markaların harita üzerinde görünmesini sağlayan ‘Markalı Pop-up Pin’ veya navigasyonun vitrini Arama sayfasında logo ile yer alma imkanı veren ‘Özel Kategori’ reklam modellerimizden faydalanmak için yol üzerinde işaretleyebileceğiniz bir yerinizin olması gerekiyordu. ‘Dijital Billboard’ ise bu zorunluluğu ortadan kaldırdı. Tüm markalar artık herhangi bir mekâna yönlendirmeksizin yeniliklerini ve kampanyalarını duyurabiliyor. Ağırlıklı olarak trafiğin yoğun olduğu noktalarda bu reklamları kullanıcılara gösteriyoruz. Yeni modelimizi bayram süresince önemli markalarla birlikte denedik ve çok başarılı sonuçlar elde ettik.” Kullanıcı deneyimine zarar vermemek için çok titiz davrandıklarını belirten Nazlıca, bu nedenle belli oranda reklama yer verdiklerini sözlerine ekledi.

Decathlon mağazalarına Yandex Navigasyon ile rota oluşturuldu

Etkinlikte konuşmacı olan Decathlon markasının temsilcisi Büşra Günaydın, Decathlon’un Yandex Navigasyon reklam modelleriyle elde ettiği başarı hikâyesini paylaştı: “Omnikanal stratejimizle kullanıcılarımıza farklı bir kanaldan dokunmak, onlara farklı bir deneyim yaşatmak istedik. Çoğu müşterimizin mağazalarımızdan alışveriş yapmadan önce internetten araştırma yaptığını biliyoruz. ‘Markalı Pop-up Pin’ modelini kullanarak bu online yolculuğu Yandex Navigasyon üzerinden devam ettirdik ve mağazalarımıza trafik oluşturmayı başardık. 1 milyon pin görüntüleme, 7 bin 500 bin pin tıklama ve reklam metni görüntüleme elde ettik. Reklamlarımızı gören kullanıcıların da yüzde 2’si Decathlon mağazalarına rota oluşturdu.”

Mercedes Benz: “Yandex’in katkısıyla başarılı bir kampanya iletişimi süreci geçirdik ve satışlarımıza olumlu etkisini gördük”

Mercedes Benz Finansal Hizmetler’den Aylin Güngör ise şunları söyledi: “Dünyada dijital teknolojilerin yaygın kullanımı otomobil alımlarındaki karar verme sürecini de etkiliyor. İnsanlar araç almadan önce minimum 10 saat internette araştırma yapıyor. Türkiye’de seyahat ve ulaşım planlaması konusunda uygulama mağazalarında en çok indirilen ve kullanılan uygulamalardan biri olan Yandex Navigasyon, bizim için çok önemli bir mecra. ‘Markalı Pop-up Pin’ ve ‘Özel Kategori’ reklam modellerini kullanarak düşük faizli otomobil kampanyalarımızı kullanıcılara duyurduk. Mart 2018’de navigasyon üzerinde 30.3 milyon logo gösterimi elde ettik. Mercedes-Benz Otomobil Showroomları’na 16 bin rota oluşturuldu. Yandex’in değerli katkısıyla başarılı bir kampanya iletişimi süreci geçirdik ve satışlarımıza olumlu etkisini gördük.”